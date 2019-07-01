快訊／18金釵「記曠職」明協商是否讓步？　長榮回應了！

▲長榮航空空服員罷工至今已第12天。（圖／記者張一中攝）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空空服員罷工至今已第12天，勞資雙方在6/29協商再度破局，罷工進入延長賽。長榮航空也在今（1）日下午召開記者會說明，第一時間還不了解工會直接宣佈的罷工時間，所以才會記上罷工，但後來發現報到時間不是宣布罷工時間，才改記「暫列曠職」，接下來還需要工會解釋「為什麼公布範圍跟實際執行罷工範圍不一致？」

在宣布罷工後，工會表示，包含18金釵在內的，一共24名組員都有先提早告知公司4點起將依工會指令參加罷工行動，公司知情後緊急調派待命人力支援，且在第一時間將組織班表註記為STI（罷工），卻在事後反悔改記曠職。

請繼續往下閱讀...

對此，空服本部副協理馮美莉說明，在工會宣布罷工時，大家都還不了解確切時間，所以第一時間是記罷工，但後來發現時間是下午4點之後，而那些空服員的報到時間是罷工前，所以才改記曠職，但目前仍是「暫列曠職」，也是希望保留工會提出合理解釋的機會。

馮美莉進一步解釋，在25名空服員懲處案中，其中12位報到時間是下午2點30分，6位是2點40分，7位上課組員是8點30分，根據工會臉書粉絲團，6/20下午2點10分宣布的內容是「4點以後報到的勤務不得提供勞務」，這些員工的報到時間是罷工時間範圍之外的。

另外，針對18金釵記曠職，明天協商時，是否有讓步空間？馮美莉說，工會發出的指令是「下午4點以後報到的勤務全面停止」，但這些組員報到時間是在4點前，若是聽從工會指令而罷工，公司認為工會公布範圍跟實際執行罷工範圍不一致，還需要工會給個合理解釋。