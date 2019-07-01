長榮18金釵講到哭！ 「承受非常大壓力、不要模糊罷工焦點」

▲長榮十八金釵惡意指控說明記者會，BR722周姓組員哭了。（圖／呂佳賢攝）



生活中心／綜合報導

桃職工會在今（1日）下午與部分18金釵一起召開記者會，記者會上除了澄清空服員罷工的時間軸外，更表示針對外界的不實謠言將不排除提告，其中一名BR722的周姓空服員，講述到這幾天的壓力與心路歷程時，難過得當場落淚。

18金釵代表周姓空服員表示，18人都承受了非常大的壓力，強調「我們基於合法從事罷工」，卻被公司列記曠職，空服員甚至講到痛哭，表示網友的評論、勞動行為完全失焦，更強調「我們不是資方的籌碼，不要模糊這場焦點。」

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▲BR722周姓組員提到外界的壓力，不禁哭了。（圖／呂佳賢攝）



在記者會上，工會澄清，長榮航空列記曠職的對象，已經不只當初的18人，陸陸續續都有人被記曠職，目前統計已有24人，除此之外，長榮航空也無法承諾對其他罷工會員不會進行秋後算帳，工會認為這都必須在團體協約簽定前談妥。

同時工會針對18金釵的狀況提出時間軸說明，工會強調，包含組員在機外徘徊不上機、讓整機乘客空等的網路流傳說法，利用時間軸的說明，要向外界澄清這些不實指控。工會表示，6月20日BR722（上海航班）組員於下午兩點多收到工會罷工簡訊指示，該機12位組員於15:20左右抵達機場、15：30當班事務長詢問公司調派課，如果現在組員離開的話，算什麼？當時公司回覆算是罷工（班表註記為STI）。完整時間軸如下：

15：30出境，事務長致電調派課，調派課表示：此時離開列記罷工STI

15：45抵達候機室，此時飛機尚未靠橋

16：05取得退關文件，收到確認簡訊「20190620勤務變更為STI，請確認」

16：10離開候機室，此時所有乘客尚未登機



工會強調，當天空服員在3點多時就已向公司回報將於4點參與罷工，長榮航空也已即時調派後補人員完成勤務，且工會手上握有錄音檔可以佐證，在4點前主管就向18位金釵表示，「你們現在離開就是開始罷工」，空服員在4點時也收到公司確認罷工的簡訊，「20190620勤務變更為STI，請確認」，顯現當時公司認定就是罷工，而非公司事後改口的曠職。



長榮航空表示，這些組員自行離機宣稱罷工，時間點早於工會宣布的罷工行動開始前，罔顧乘客權益，目前公司已將這些空服員暫列記「曠職」，並進行調查，若查證屬實，將依規定予以懲處。長榮航空發言人陳耀銘30日證實，18人當中3人在6月28日取回三寶後回來值勤，公司已將她們加入班表，協助疏運旅客，但目前仍暫記曠職，後續懲處還在調查階段。