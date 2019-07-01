駁18金釵曠職時間軸　長榮：乘客沒登機是因為空服員不服勤

▲18名空服員報到後罷工不飛，讓旅客在登機門前苦等。（圖／翻攝臉書）



記者趙于婷／台北報導

長榮空服員罷工事件未落幕，18金釵被記曠職一事也爭議不斷，工會認為當時乘客都還沒有上飛機，因此不構成飛安疑慮。對此，長榮航空今（1）日下午召開記者會指出，雖然乘客沒有登機，但旅客是因為空服員不服勤，卡在候機室不登機，才延誤到乘客的登機時間。

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長榮航空空服本部副協理馮美莉指出，宣布罷工當天（6/20）受影響的班機為「桃園-浦東BR722」及「桃園-香港BR871」，722班機表定16:30起飛，空服員14:30報到，當時空服員報到中心已接獲工會即將在16:00開始罷工，因此在15:00搭車出發前往機場前，特別詢問該班機的空服員是否會服勤，事務長也回報當班全體空服員都會服勤。

之後該班機空服員依正常作業程序，應該在15:30登機做飛行前準備，但該班機部分空服員抵達登機門後，表達不確定是否服勤，直到16:06共有12名空服員決定不執勤，在候機室拿出罷工頭巾合照後退關返回公司，公司緊急調派待命空服員前來值勤，航班由原訂16:30延誤至19:29才起飛。

▲長榮航空下午召開記者會說明協商破局原因。（圖／記者陳家豪攝）

而另一架871班機表定16:40起飛，該班機空服員14:40報到，經過詢問後，同樣經由事務長回報當班全體空服員都會服勤，並於簡報結束後搭組員車前往機場。

馮美莉說，該班機13名空服員依正常作業程序，要在15:52登機做飛行前準備，但16:17有6名空服員決定將進行罷工不服勤，致使旅客於登機門苦等無法登機，經公司緊急調派空服員支援，航班由原訂16:40延誤至17:51起飛。

長榮航空強調，空服員當天往返的航班工時，是由飛機起飛前2小時開始起算至飛機抵達後1小時，桃空職工的幹部傳遞「這是合法罷工」，空服員也誤信而擅離職守參加罷工活動，罔顧旅客權益及職業道德，工會該向社會大眾說明及交代。

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