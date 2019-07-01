長榮「18金釵」出面還原罷工時間軸　工會律師：網友若再抹黑將提告





▲長榮18金釵出面澄清惡意指控，說明罷工時間軸。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工首日有18名空服組員報到後又加入罷工，被長榮航空暫記曠職，由於行為引發爭議，也被網友稱是「18金釵」。桃園市空服員職業工會力挺組員，強調合法性完全無虞，針對近來的惡意指控，工會1日也召開記者會澄清，並有部分當事人在律師陪同下親自出面說明。

桃園市空服員職業工會表示，包含18金釵在內的，一共24名組員都有先提早告知公司4點起將依工會指令參加罷工行動，公司知情後緊急調派待命人力支援，且在第一時間將組織班表註記為STI（罷工），卻在事後反悔改記曠職。更重要的是，組員在4點前均依公司指示完成工作，4點後離開前，乘客也還未登機，並無4點提早罷工，並丟包旅客狀況，且這作為是在配合工會執行罷工指令，合法性完全無虞。

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▲18名空服員在罷工當天報到罷工後不飛，遭長榮航空暫列曠職，被網友稱是「18金釵」。（圖／翻攝臉書）

工會監事黃蔓鈴拿出時間軸圖表說明，6月20日BR722（上海航班）組員於下午兩點多收到工會罷工簡訊指示，該機12位組員於15:20左右抵達機場、15：30當班事務長致電詢問公司調派課，如果現在組員離開的話，算什麼？當時公司回覆算是罷工（班表註記為STI），現場也播放當時電話音檔佐證。

工會說，直到15：45該班飛機仍尚未靠空橋，因此該機所有組員都在候機室等候，直到15：55組員再次和工會幹部確認16：00開始罷工的合法性，直到16：00組員才離開候機室、停止提供勞務，工會強調，該機航班的旅客根本尚未登機，並無拋棄旅客、不顧飛安之嫌。

▲長榮18金釵出面還原時間軸，強調外界惡意指控。（圖／記者屠惠剛攝）

以BR722（上海航班）為例，組員於15:30即告知事務長將參與罷工行動，管理人員已即早開始調派人力，BR871（香港航班）組員也在16：00之前完全配合公司安排完成勤務、完成安全服務前置作業等相關工作，在 15：45前告知公司將配合罷工活動，然仍繼續執行工作任務直至16：00整。

另外，BR180（大阪航班）其中組員15：30報到、15：35會員告知公司16：00將配合工會行動進行罷工，公司立即調派人力，會員於16：05才離開公司。

▲18金釵罷工首日，公司已將勤務變更為STI（罷工班表）。（圖／記者呂佳賢攝）

工會律師劉冠廷強調，工會今天已經出面澄清事實，若往後還有網友在網路惡意抹黑罷工者，工會將會搜集提告。另外，他也說，這些組員班表已被掛罷工，因此在月底日支費結算時，就不會有這筆費用，並非當場領完現金又罷工的作為。

▲工會律師劉冠廷強調（左二），若往後還有網友惡意抹黑罷工組員，將會提告。（圖／記者屠惠剛攝）

長榮航空先前證實，這些組員自行離機宣稱罷工，時間點早於工會宣布的罷工行動開始前，罔顧乘客權益，目前公司已將這些空服員6月20日暫列記「曠職」，並進行調查，若查證屬實，將依規定予以懲處。另外，在18人當中，有3人在6月28日取回三寶後回來值勤，公司已將她們加入班表，協助疏運旅客，後續懲處還在調查階段。針對種種爭議，長榮航空也將在下午2點半出面召開記者會說明。