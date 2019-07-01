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直播／1605退關、1610離開候機室　工會：18金釵沒有丟包旅客

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▲▼長榮十八金釵 惡意指控說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲長榮十八金釵 惡意指控說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮空服員罷工首日有18名空服組員報到後又加入罷工，被長榮航空暫記曠職，由於行為引發爭議，也被網友稱是「18金釵」。桃園市空服員職業工會力挺組員，強調合法性完全無虞，針對近來的惡意指控，工會1日也召開記者會澄清，並有部分當事人在律師陪同下親自出面說明。

在記者會上，工會澄清，長榮航空列記曠職的對象，已經不只當初的18人，陸陸續續都有人被記曠職，目前統計已有24人，除此之外，長榮航空也無法承諾對其他罷工會員不會進行秋後算帳，工會認為這都必須在團體協約簽定前談妥。

同時工會針對18金釵的狀況提出時間軸說明，工會強調，包含組員在機外徘徊不上機、讓整機乘客空等的網路流傳說法，利用時間軸的說明，要向外界澄清這些不實指控。工會表示，6月20日BR722（上海航班）組員於下午兩點多收到工會罷工簡訊指示，該機12位組員於15:20左右抵達機場、15：30當班事務長詢問公司調派課，如果現在組員離開的話，算什麼？當時公司回覆算是罷工（班表註記為STI）。完整時間軸如下：

請繼續往下閱讀...

15：30出境，事務長致電調派課，調派課表示：此時離開列記罷工STI
15：45抵達候機室，此時飛機尚未靠橋
16：05取得退關文件，收到確認簡訊「20190620勤務變更為STI，請確認」
16：10離開候機室，此時所有乘客尚未登機

▲▼長榮十八金釵 惡意指控說明記者會BR871。（圖／記者屠惠剛攝）

▲工會提出長榮十八金釵的罷工時間軸。（圖／記者屠惠剛攝）

工會強調，當天空服員在3點多時就已向公司回報將於4點參與罷工，長榮航空也已即時調派後補人員完成勤務，且工會手上握有錄音檔可以佐證，在4點前主管就向18位金釵表示，「你們現在離開就是開始罷工」，空服員在4點時也收到公司確認罷工的簡訊，「20190620勤務變更為STI，請確認」，顯現當時公司認定就是罷工，而非公司事後改口的曠職。

工會律師表示，這次罷工行為是依照工會指示，完全合法，更重要的是，組員在4點前均依公司指示完成工作，4點後離開前，乘客也還未登機，並無4點提早罷工，並丟包旅客狀況。針對網友在網路上謠傳空服員丟包旅客的不實說法，在此次記者會澄清後，若再有此類言論流出，工會將保留法律追訴權。 

▲▼18金釵罷工首日時間表。（圖／記者呂佳賢攝）

▲工會秀出18金釵收到確認勤務更改為STI(罷工)的公司簡訊。（圖／記者屠惠剛攝）

桃空職工強調，這18名遭記曠職組員均於罷工首日的下午4點停止勞務，合法性完全無虞；另罷工期間遭記曠職懲處的會員總人數已經來到為25人。工會律師丁穩勝在臉書發文指出，實際狀況被刻意嚴重誤導，事實上根本沒有乘客已上飛機，會員罷工後資方也立即找來其他待命空服員接手，現在卻被講成乘客被丟包，說成擅離職守。

丁穩勝表示，按照法律規定，就算上了飛機飛上天，他們只要注意乘客的生命身體安全，可以拒絕給付其他勞務。更何況，他們這次合法參與罷工的過程，根本還在地面，乘客也未登機，還讓公司多了應變時間，沒有任何乘客因此被丟包。

丁穩勝強調，真相只有一個，合法加入工會罷工行動，不容抹黑。按照資方昨天的會後聲明，要秋後算帳的不只這十八位，工會堅持的，就是大家同進退，不要汙名化合法參加的任何一個會員。

▲▼ 長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

▲長榮航空罷工勞資協商卡關空姐重回現場抗爭 。（圖／記者張一中攝）

桃園空服員職業工會20日宣布當天下午4點起正式罷工，不料有18名空服員下午2點30分、40分就報到領取日支費服勤，卻在班機起飛前一刻臨時「罷飛」，讓2機共500多名乘客當場傻眼。當時18人著裝準備登機，不僅突然加入罷工，還自拍上傳臉書留念。

長榮航空證實，這些組員自行離機宣稱罷工，時間點早於工會宣布的罷工行動開始前，罔顧乘客權益，目前公司已將這些空服員6月20日暫列記「曠職」，並進行調查，若查證屬實，將依規定予以懲處。

20日除了18名空服員在執勤時擅離職守之外，另有7名空服員接受機型轉換訓練課程，在課程進行當中離開參加罷工，公司已經先將他們暫記曠職，將進一步調查後進行懲處。

長榮航空發言人陳耀銘30日也證實，18人當中3人在6月28日取回三寶後回來值勤，公司已將她們加入班表，協助疏運旅客，但目前仍暫記曠職，後續懲處還在調查階段。

ET快訊
長榮「18金釵」還原罷工時間軸　會員16：10才離開候機室
直播／報到後又罷工　長榮「18金釵」親自出面說清楚

關鍵字：長榮航空,長榮航空空服員,桃園市空服員職業工會,空服員罷工,長榮罷工

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