吹冷氣會耳鳴頭暈！　指考女戰士「要當正義法官」力抗遺傳病

地方中心／高雄報導

108學年度「大學入學指定科目考試」1日登場，高雄高溫來到31度，此次在高雄師範大學共有6位考生申請非冷氣教室。其中鳳山高中畢業的潘姓考生因罹患梅尼爾氏症，一吹冷氣人就會不舒服、頭暈；雖然如此，她仍堅定表示，希望能考上法律系，成為具有正義感的法官。

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▲潘姓考生克服身體上不舒服，盡全力考試。（圖／記者洪正達翻攝）



高雄一考區今年（108年）有8位身心障礙特殊考生，分設有5間試場，主辦單位高師大特別安排在設有電梯的教育大樓第3、4樓，考生主要障別為憂鬱症、腦性麻痺、自閉症、強迫症等。

此外，比較特別的特殊考場為非冷氣教室，有6位考生申請非冷氣教室應考生；高師大在教室規劃上特別安排在教室兩側有高大樹木遮陽加上通風非常好的4樓教室。

▲高師大特別安排在教室兩側有高大樹木遮陽加上通風良好的4樓教室。（圖／高師大提供）



對此選擇非冷氣教室的伊姓考生表示，因為怕冷，一冷手就會發抖，嚴重時無法寫字。另一位潘姓重考生則說，去年大一體檢時發現得了遺傳性的梅尼爾氏症，耳內淋巴一積水，容易造成溫差過大，一吹冷氣人就不舒服、耳鳴；她笑著表示，希望未來能就讀法律系，擔任一位具有正義感的法官。

指考第一天由國立高雄師範大學負責高雄一考區試務工作，該考區考生人數為2985人，共計78個試場；考場共有三分區，第一分區為國立高雄師範大學，考生640人，計22個試場，第二分區為高師大附中，考生840人，計20個試場，第三分區為鳳新高中，考生1505人，計36個試場。

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