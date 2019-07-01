●以下圖恐引起不適，請斟酌觀看。

地方中心／基隆報導

我們一天的食衣住行，往往靠著許多人默默、辛勤付出勞力所換來，如國道客運司機；司機們認真工作，安全護送乘客抵達目的地，不求一句「謝謝」，但求雙方互相尊重。不過一名徐姓司機就無奈表示，經常遭到固定乘客客訴，前幾天座位上還沾滿了大便。

從照片中可以看見，藍色的座位布上沾滿了土黃色的糞便，部分拉稀的泥便便還掉在地上，十分噁心，由於司機於休息時間才發現，已經過一段時間了，因此後座散發出滿滿屎味，在悶熱的天氣更加濃郁。

▲隔著螢幕彷彿都能聞到屎味。（圖／翻攝自《基隆人》）



司機忍不住寫道，「這位乘客，當你做出這種事情的時候，怎沒想過下一個乘客的感想呢？你的教養到底在哪？」每個人都會有內急，但遇到這種拍拍屁股就走人的乘客，還是第一次遇見。

司機繼續抱怨，說個題外話，此路線還有個愛投訴司機的女子，明明司機都有繫安全帶，硬要投訴沒有，害得許多此路線的司機都被搞到調站、離職，難道真的要等到沒司機服務大眾才會開心嗎？

貼文在《基隆人》獲得關注，許多網友紛紛留言「服務業真的很辛苦，如果還要投訴司機先生，看誰來開大眾運輸交通，花一點錢就是大爺嗎呸」、「噴成這樣還好意思屁股拍拍走人」、「看了拳頭都硬了」、「忍不住也要自己清理掉吧」。

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