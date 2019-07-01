反送中衝擊2020大選？蔡英文：若敗選台灣恐比香港嚴重

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

今天七月一日為香港回歸大陸22周年的日子，港人再度號召上街遊行，總統蔡英文數度表態力挺反送中，堅決反對一國兩制增溫2020大選選情，她強調若沒有守住政權的話「會比香港更嚴重。」

蔡英文6月30日在台東「小英之友會」致詞時談到目前的施政成績滿意度跟肯定度都翻轉，她表示，不是空穴來風，下半年一定會更好。話鋒一轉，蔡英文也批評，在野黨與網軍罵我，1124差一點被罵垮，但這6個月恢復得很快，因為我們在做事，2020沒有其他選擇，就一定要贏。

蔡英文表示，國際間對台灣支持度很高，大家都在看台灣，「如果民進黨2020守不住政權，這會是個比香港還嚴重的問題，區域的民主又怎能守得住呢」為了子孫、為了整個區域的和平穩定，這一戰一定要贏。

另外，蔡英文也提到，執政改革的過程雖然引法反彈，但現在看來社會都認為是一件很重要的事，並堅定地說，「身為一位負責任的總統，只要是台灣社會需要做的事，我們一定會全力去做。」

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