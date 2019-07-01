「只有我不會被扣紅帽」王金平：票投國民黨等於靠近中國的聯想...對選情不利

▲王金平。（圖／資料照）



政治中心／綜合報導

香港反送中事件持續延燒，前立法院長王金平強調只有自己不會被扣上「紅色高帽」、可以維持兩岸和平。同時，王金平也喊話：「讓我當最強的母雞，帶領國民黨揮出全壘打。」

國民黨總統初選第二場政見會日前落幕，沒有參加的王金平表示，在政見會上大家都有志一同，認為現在執政黨把國家治理得不好，例如公投必須有超過一半的選舉人參與投票，但是未來卻不綁定大選，這樣的公投等於沒有；而強行通過的轉型正義、一例一休等惡法，造成社會對立，讓人民不安，這些作為違反了民主精神跟價值，我們不需要這樣的政府。

王金平6月30日也在臉書發文提到，反送中事件讓「拒絕一國兩制」的議題持續發酵，許多民眾認為把票投給國民黨就是向中國靠近，這種聯想對選情很不利，雖然是大環境的問題，「但只有我不會被戴上這頂紅色高帽，以我擔任立法院長17年的經驗，未來絕對能促進社會安定、維持兩岸和平。」

王金平強調，選舉需要母雞帶小雞，2020大選不只選總統，更要拚立委席次全壘打，「讓我當最強的母雞」，國民黨立委選情一定能夠開出紅盤，揮出全壘打！

▲王金平發臉書，強調自己是最強母雞，帶領國民黨2020打出全壘打。（圖／翻攝王金平臉書）

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