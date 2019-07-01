快訊／蔡英文11日出訪「三聖」﹑海地　過境美國4天規格大突破

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文上任第七度出訪，總統府1日上午舉行記者會，外交部次長曹立傑宣布7月11日出發，於22日返抵國門，全程12天11夜，將訪問我國在中南美洲友邦「三聖」聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福及尼維斯，以及海地四個國家；另也安排過境美國、二座城市，不同於過往必須在24小時內離境，都將停留2個晚上。

在行程規劃上，訪團於7月11日中午啟程，同日抵達美國過境兩天，接著訪問友邦海地；在海地行程規劃上，並不會過夜，除了先前當地政局動盪之外，在雙方政府協商下，不願帶給海地政府接待的負擔，因此決定不會多停留。

不過，考量加勒比海政府促進觀光產業施政的優先目標，本次出訪總統也會邀請國內業者，參加海地商品展，會與海地總統共同主持剪綵，要持續強化兩國經貿領域的夥伴關係。

接著13日完成海地行程後，當晚會抵達聖克里斯多福，訪團停留至16日出發聖文森，停留2日，接著17至19日則前往聖露西亞，最後返程時再次過境美國，同樣停留2晚，於22日中午返抵國門，共計12天11夜。

由於適逢2020總統大選前夕，蔡英文本次出訪，以及過境美國，具有高度象徵意義，成為各界關注的焦點。先前外傳過境美國華府一事，甚至受邀到國會演說，都確定沒有相關行程。

不過，剛好遇到中美貿易大戰議題，日前在日本大阪舉行G20峰會時展開「川習會」雙邊會談，當時美方暫時未回覆過境與相關要求。但是在中美貿易重啟談判之後，美國已經預計在本次出訪過境美國時拉高規格，甚至會更勝前總統陳水扁、馬英九。

涉外人士指出，蔡英文訪團過境美國時，目前規劃在去程過程紐約，返程時過境丹佛，不過尚在做最後規劃與協調的確定；不同於過往的是，各種採訪限制，此行總統會與多位友台的美國參眾議員見面，在紐約和丹佛的行程也會對外公開，並與美地方官員會面。另外，值得注意的是，過去訪團必須在24小時內離境，本次預計在紐約停留2天，會是重大突破。