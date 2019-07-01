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羅文嘉視訊連線黃之鋒：國民黨必須面對「台灣民主與未來」

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▲民進黨秘書長羅文嘉與香港眾志秘書長黃之鋒線上召開「七一香港大遊行，台港行前連線」。（圖／記者羅婉庭攝）

▲民進黨秘書長羅文嘉與香港眾志秘書長黃之鋒連線召開「七一香港大遊行，台港行前連線」。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨秘書長羅文嘉與香港眾志秘書長黃之鋒在1日線上召開「七一香港大遊行，台港行前連線」，羅文嘉表示，港人不斷提醒台灣，一國兩制絕對不能相信，無模糊空間。國民黨現在在進行黨內初選，對於「台灣民主與未來」這一題不能忽略的

羅文嘉說，黃之鋒因為雨傘運動入獄，港人這次上街遊行，對於香港、北京都是非常重要、重大的訊息，表示在香港實施22年的一國兩制，是非常失敗的。

他強調，國民黨現在在進行黨內初選，對於「台灣民主與未來」這一題不能忽略的，必須嚴肅面對，當香港朋友不斷提醒一國兩制不能相信，仍有人支持一國兩制，他呼籲國內各政黨、政治領袖應清楚意識到這不是台灣未來應走的路，沒有模糊空間，若有模糊空間台灣將走向萬丈深淵。

黃之鋒在連線中也表示，現在香港的一國兩制變成「一國1.5制」，不論體制裡、外，擁有的自由越來越小，也感謝台灣人非常關注他們的抗爭與訴求。

黃之鋒表示，上午6、7點就有一萬多人在立法會外頭聚集，他下午將會與民眾站在一起、啟動遊行，預估下午到晚上會有幾10萬人出來遊行；他指出，在過去香港是亞洲金融中心，上次遊行有2百萬人出來。

黃之鋒表示，普選就是立法會中每一席議員都要由人民選舉，目前特首選舉只由1200人選出，他認為應由全部香港人民投票，讓港人決定普選特首，並要求港人應有的自由。

羅文嘉則告訴黃之鋒，台灣民眾相當關心香港的狀況，將一直與香港人民站在同一陣線，同心又同行。

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關鍵字：民進黨,羅文嘉,黃之鋒

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