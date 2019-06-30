第2屆全國電動車創新設計與實作競賽　台南沙崙交流砌磋一較高下

▲成功大學工學院主辦的2019年第2屆全國電動車創新設計與實作競賽，來自全國11所大學14個車隊，在台南沙崙交流砌磋一較高下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學工學院主辦的2019年第2屆全國電動車創新設計與實作競賽，來自全國11所大學14個車隊，6月29、30日在台南沙崙「台灣智駕測試實驗室」交流砌磋一較高下。

成功大學工科系「Creative Esian」、「NCKUME成大機械賽車隊」在靜態設計報告分別奪下第1、2名好成績。「NCKUME成大機械賽車隊」並奪下創意獎。Creative Esian隊長謝宜廷表示，團隊從準備到參賽，得到很多寶貴經驗已經是大有收穫，更興奮的是還獲獎贏得肯定，實在是太開心了。機械系車隊鄭兆順隊長表示，得獎激發起全隊對綠能科技更強烈的學習動機，接下來要為明年的日本「Formula SAE學生方程式賽車」，全力做準備。

30日下午總結靜態及動態競賽後計算總成績，第一名為勤益科大Cathode II車隊，第二名逢甲大學Unicorn車隊，第三名勤益科大Anode II車隊。

為期兩天的競賽內容包括，靜態車輛介紹與設計報告、車輛測試以及動態的賽道路線等三大項。每一輛車都要通過加速剎車、S型轉向等車輛測試，才能進入道路競賽，這部份項目包括直線加速、90ﾟ彎斜坡、S型轉彎、S型障礙、隧道道路縮減、顛簸路面以及近500公尺20圈的耐力賽等挑戰，考驗車輛性能、電池效能分配以及賽車手的安全。



成大機械賽車隊陳浩容表示，車隊去年10月開始準備參賽，經過半年努力，高規格打造出重150公斤，長寬高各為2.35公尺、1.15公尺、1.10公尺的車輛，碳纖維車殼、碳纖維蜂巢底盤、鋁合金防滾籠車架，兼顧強度與輕量。再搭配前後輪油壓碟煞系統、雙A臂懸吊系統等。最大亮點是10層電路保護系統、翻覆斷電系統、緊急煞車偵測、HVD高壓斷電旋鈕，保護電力也維護賽車手的安全，全車自製率達80%以上。

機械系鄭兆順表示，車隊成軍約2年，現有成員22人，大一到大三學生都有，近2年來的實作、參賽經驗全都傳承下來，實力也愈發提升，明年將以此車為基礎，到日本參加「Formula SAE學生方程式賽車」。機械系黃萱婷說，自己在車隊裡協助行政工作，過程中尋求企業贊助，無形中提升了口條與溝通能力，認識到商業模式與行為及如何協調人力與資源分配等實務，獲益良多。

工科系Creative Esian車隊，從去年9月開始準備，僅馬達等少數關鍵零件外購，自製率達8、9成，連驅動器也是自製（包括寫程式控制驅動）。馬達控制組組長徐仕杰自豪地說，市售的馬達驅動器都已經規格化，沒辦法改變，自行設計製作驅動器才能依需要調整上限，讓馬達有更好的表現。車隊有能力自製驅動器，關鍵在於工科系有電子電路學的課程，在這個基礎下得以更深入的探索及學習。

Creative Esian參賽車輛，長1.5公尺，高1.3公尺、寬1公尺，重約70公斤。為了減輕整車重輛，讓電池有更好的發揮，雖然車輛外觀上並沒有太多的著墨，但內部安排上卻見巧思。成員朱雁丞表示，賽車駕駛空間向來狹窄，進出不方便，為此團隊特別設計可以90度向上活動的方向盤，讓賽車手有較大的空間可以進出。

成大校長蘇慧貞30日特別出席「第二屆全國電動車創新設計與實作競賽」開幕式，為各校車隊加油打氣。成大工學院院長李偉賢、機械系主任楊天祥、工科系教授侯廷偉、東海大學工學院院長楊怡寬等都出席。蘇慧貞表示，參賽隊伍展現出現來的能量以及將創意透過實作呈現，讓大家看見夢想與想象無限的可能性，這將是我們未來享受生活的一部份，也希望每一位參賽同學在競賽與經驗交流分享之餘，能結交到很多好朋友。

全國電動車創新設計與實作競賽，2018年第一屆由東海大學主辦，競賽在東海大學校園農場舉行，2019第二屆由成大工學院主辦，移師台南沙崙「台灣智駕測試實驗室」舉行。參賽學校為東海、成大、逢甲、屏科大、大葉大學、勤益科大、台南大學、靜宜、空軍航空技術學院、吳鳳科大、長庚大學等。