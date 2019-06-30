只為氣氣老公！25歲媽月子中心開溜　逛夜市吃牛排謊稱：兒子被偷抱走...

▲一名媽媽謊報孩子被偷偷抱走。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

地方中心／台南報導

全台知名的台南花園夜市29日晚間驚傳嬰兒遭偷抱走的事件，掀起熱議！警方漏夜調查卻苦無線索，甚至翻找垃圾尋嬰，男嬰生母凌晨才坦承謊報，只是想氣氣老公！

一名25歲的施姓媽媽29日晚間自行離開月子中心，帶著才剛出生5天的兒子到花園夜市吃牛排，事後卻報案稱「兒子不見了」懷疑被人偷抱走，同時，夜市辦公室也協助廣播尋人。

警方獲報到場，立即在現場巡邏查看有無可疑人物，並搜尋男嬰下落，但苦無線索，最後甚至在男嬰家屬的要求下翻找夜市的垃圾，但仍毫無收穫。

▲這起事件引起軒然大波。（圖／記者林悅翻攝）

夜市牛排攤的老闆表示，當時正在忙碌，沒有注意到施女有沒有帶小孩離開；至於施女所搭乘過的計程車，警方查訪過後也並未找到線索。

由於事件實在是太蹊蹺了，警方懷疑是施女自導自演，突破對方心防後才得知真相，原來施女與老公吵架後，將孩子託付給住在外縣市的友人，再謊報孩子不見了，只為了氣氣老公。

目前警方已與男嬰家屬一同前往施女友人住處接小孩，待確認男嬰安全後，將進一步釐清案情及說明。

▲台南花園夜市辦公室也協助廣播尋人。（資料圖／台南市觀旅局提供）

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