「最強三寶」逆向騎車被攔！　哈登道歉：只是想好好看這城市

▲大鬍子哈登對在上海騎車違規行為道歉。（圖／翻攝自哈登微博）

大陸中心／綜合報導

火箭「大鬍子」哈登（James Harden）日前到上海進行宣傳，一群人29日違規騎電動車被交警攔下，引起外界討論。本人於當天晚上在微博發文抱歉，「雖然不是個好範例，但我只是想盡可能好好享受這座城市」。

哈登29日於微博以中英文發文，先感謝中國粉絲們的好客，並且對於當天電動車旅行違反交通道歉，也感謝大家的諒解，下次一定會確實遵守規則。中文版中也寫道「我已經委託工作人員接受處罰」。

發文之後許多粉絲留言，「交警的哨子好聽不，How about a traffic cop's whistle」、「你是上海街道最靚的仔哈哈」、「登哥我也被你的接地氣圈粉了」、「哈哈哈哈哈哈哈可可愛愛」。被攔查的照片更被許多網友做成梗圖，更有人已接到「救救哈登」的詐騙簡訊。

根據先前現場照片顯示，哈登在上海市區沒戴安全帽騎車，還一路逆向行駛離開會場，沒多久就被交通警察給攔了下來。據了解，上海市騎乘電動車不強制要戴安全帽，會被攔下應該是同行友人違反電動車不得載人或是逆向行駛。

根據消息，哈登一行人除了被開單外還被扣車，根據《中華人民共和國道路交通安全法》，違反道路條例的人將被處以5元人民幣（約22.5元新台幣）以上50元人民幣（約225元新台幣）以下罰款。