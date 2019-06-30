25歲媽為氣老公稱「兒子被偷抱走」！警挖垃圾桶1hr尋人...謊報下場曝光

記者林悅／台南報導

台南花園夜市29日晚間驚傳嬰兒被偷抱走，網友得知後趕緊PO網提醒社會大眾提高警覺，引起軒然大波！最後才得知，原來是男嬰母親為了氣老公，才謊報孩子不見，烏龍一場。警方表示，將追究相關刑事責任。

▲謊報孩子被偷抱走，媽媽赴警局說明。（圖／記者林悅攝）

一名25歲的媽媽29日晚間自行離開月子中心，帶著才剛出生5天的兒子到花園夜市吃牛排，事後卻報案稱「兒子不見了」懷疑被人偷抱走，而夜市辦公室也同步廣播尋人。

警方獲報到場後，在家屬陪同的情況下，動員10多名警力，花了1個多小時，巡視夜市，甚至逐一翻找夜市內的所有垃圾桶，希望能找到孩子，但仍一無所獲。

▲25歲媽稱孩子被偷抱走引發軒然大波。（圖／記者林悅攝）

警方經漏夜查證後，認為事有蹊蹺，30日清晨突破男嬰生母的心防才得知，媽媽因為心情不佳，將孩子送到台中網友住處，託對方照顧幾天，30日中午前已將孩子從台中帶回，男嬰身體狀況良好。

涉嫌謊報的媽媽則被警方傳喚到案，進一步釐清案情，警方將追究男嬰母親謊報行為，目前已報請檢察官指揮偵辦。

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