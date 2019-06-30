「新港傳神─新港廟宇傳世文物精選輯」　收錄436件文物

▲「新港傳神─新港廟宇傳世文物精選輯」新書發表 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府於2017至2018年間委託嵐厝創意古文物研究團隊暨蔡金元老師，執行「2017年度嘉義縣新港鄉文物普查登錄建檔計畫」案，對新港鄉23村56間廟宇施行文物普查，登錄建檔於文化部文化資產局「全國文物普查建檔平台」文物共436件。為記錄這愛與包容，鄉長林茂盛特尋找經費編輯，出版「新港傳神─新港廟宇傳世文物精選輯」，為傳承新港廟宇文化盡一己力。

新港鄉公所民政課配合嘉義縣政府文化觀光局，並協助嵐厝創意古文物研究團隊，行遍該鄉23村56間廟宇向主神奉香稟示擲爻三聖杯，取得聖駕同意後，才進行拍照及記錄文字建檔。

聖駕金身通常莊飾神冠、神襖，為取得金身真實性紀錄，神冠、神襖必須暫時退除，此一動作有違一般沐恩弟子的認知。然而，在新港眾聖駕的包容之下，團隊執行過程異常順利，擲爻時聖杯質量清晰，讓人感畏神威之顯赫，也敬佩眾聖駕對新港文化傳承之愛。

新港鄉公所於2018年底，獲嘉義縣政府授權及嘉義縣文化觀光局之協助，從56間廟宇436件建檔文物中，精選43間廟宇兼具歷史價值、藝術價值及科學價值文物119件，編輯成書「新港傳神─新港廟宇傳世文物精選輯」出版，匯集傳世文物如聚落廟宇板頭村笨港長天宮之「長天宮祺祥款匾」，古蹟廟新港奉天宮之「五媽金身」、「天上聖母往郡進香大旗」、「日本天皇壽牌基組」及笨港水仙宮「綬帶耳雲龍紋方形石爐」，皆已經通過審議列為國家一般古物文化資產。

「新港傳神─新港廟宇傳世文物精選輯」見證嘉縣府與鄉公所合作之成果，將神的故鄉「新港」傳世文物以不同的面向呈現給國人，除了為嘉義縣紀錄重要的文物，也為文化資產的保存、推廣、再利用樹立典範，同時更為臺灣後代子孫保留了傳世文化資產。