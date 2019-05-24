影／林姿妙毀山毀水無極限？　環團轟：台二線宜蘭段無需高架

記者游芳男／宜蘭報導

解決國5塞車問題，縣府構想把台二線宜蘭段高架化，延伸到到新北市貢寮，並沿蘭陽溪再高架接國5並逹三星大同，此一構想，25日遭宜蘭環團轟是「毀山毀水無極限」。說出此構想的宜縣府秘書長林茂盛強調，目前僅止於構想，最終還是要民意來決定。

▲宜縣府秘書長林茂盛規畫台二線高架化到貢寮，來解決國5塞車問題的構想爆爭議。（圖／記者游芳男攝）

24日在縣長施政總質詢時，縣府秘書長林茂盛答詢議員吳宏謀的要如何解決國5塞車時問題時說，解決是從省道的角度去做快速道路。也就說從國道5號出雪隧隧道之後，沿著它河岸的一條溪流的高灘地，整個接到整個台二線，這存粹是想法，目前還要看它可不可行。

又說，台二線比照西部濱海快速道路整個成快速道路，那看北宜能不能延伸到烏石港，甚至於串聯從貢寮一直接到大溪。

另外東西向的部分，從國道5號到蘭陽溪要去做一個評估就是沿著蘭陽溪，做一個快速道路。它的一個路廊，就是蘭陽溪的高灘地上面，從國5號蘭陽溪這裡交會口，一直整個延伸到，員山、三星，一直到大同。這裡放了幾個閘道下去之後，整個西向的，東西向的就可以接通，南北向的部分也可以從這個部分做一個推動

守護宜蘭好山好水行動聯盟砲轟，宜蘭交通雖偶有壅塞，但絕非燃眉之急，濱海台2線無論在需求上或景觀上，均無高架或建置快速道路之必要性，況且為了服務私人運具，對河川高灘地與濱海區域大興土木，更是毫無必要性與正當性！

且林茂盛以新北市破壞人與河岸的做法，意圖來宜蘭破壞美麗的海岸與河岸，非但是以外行領導內行，更是無視宜蘭的環保立縣價值，因此質疑，縣府先是破壞武荖坑、現是濱海線、蘭陽溪，下一步又會是什麼？

宜蘭縣政府發澄清聲明說，國5每逢假日就大塞車，是十幾年來揮之不去的夢魘，林茂盛在議會答詢所提的替代道路建設「構想」，是與現有省道、堤防共構，免除開闢道路需要付出高額的用地費，以高架道路的方式，增加道路的使用效率，可以說是目前所知經費最低，對環境影響最小的道路建設「構想」，其實這樣的高架道路在全台都有可循，也不是獨創。而且只是在「構想」階段而已，請關心環境的團體也給政府一點為地方「思考」建設發展的空間。

又說構想是一、在國5平原線增設匣道連接「猴洞溪、下埔排水線河道範圍」設置高架連接道，連接至台二省道，利用台二省道的中央分隔島空間立柱設置高架道路，提供南北交通更快速的選擇。

二、沿蘭陽溪堤防共構設置高架道路直通大同四季，連接至台二省道高架道。兩個系統結合，解決宜蘭縣南北向、東西向，以及聯外交通的瓶頸問題。