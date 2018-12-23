新北工務副局長林茂盛換跑道　接掌宜蘭縣府秘書長

▲51歲的新北市政府工務局副局長林茂盛，接任宜縣府秘書長。（圖／林姿妙縣政交接小組提供）

記者游芳男／宜蘭報導

即將走馬上任的宜蘭新縣長林姿妙，首波縣府小內閣名單出爐，秘書長是51歲的新北市政府工務局副局長林茂盛接任。

年底大選，宜蘭綠地變藍天，國民黨林姿妙當選縣長，林姿妙的小內閣人選一直是保密到家，直到就職前2天的23日才發布第一波名單，秘書長是由51歲的新北市政府工務局副局長林茂盛接任。

林茂盛學經歷豐富：國立屏東科技大學土木系、國立台灣科技大學營建研究所碩士、私立東吳大學法律研究所碩士班、1993年基層特考土木工程職系及格、1993年土木工程技師高考及格。

1994年起就任公務員，歷任台北縣政府工務局水利課、土木課、建照課技士、新建工程課課長、工務局技正、採購中心主任、秘書室副主任、採購處處長、行政院公共工程委員會科長、新北市政府採購處處長、養護工程處處長、新北市政府工務局副局長。

林茂盛是2005年臺灣省政府模範公務人員、2009年行政院公共工程委員會模範公務人員2011年行政院公共工程金質獎個人貢獻特優獎、2012年新北市政府模範公務人員。

林茂盛特殊貢獻方面，2014年率全國之先，推動路燈PFI政策（民間融資提案制度）採購模式，全面汰換全市22萬盞LED路燈，每年也減少約9點7萬噸二氧化碳排放量，等同種植約6千400萬棵樹，並獲頒中國土木水利工程學會2017年「工程與環境美化獎」優等工程。2014至2017年連續4年榮獲內政部營建署「公共管線資料庫管理供應系統考評實施計畫」第1名，且2017年度為全國惟一特優。