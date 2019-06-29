直播／長榮空服員會繼續罷工嗎？　開票結果搶先看

記者周姈姈／綜合報導

長榮空服員罷工進入第10天，歷經14小時投票，將於今(29)日中午12點結束投票後，在南崁多加教會開票，到底長榮罷工是否會告一段落，結果即將揭曉，而桃職工會也預計將在下午14點30分發表最新聲明。



▲長榮空服員針對是否要繼續罷工進行投票。（圖／記者湯興漢攝）



工會5名代表28日在勞動部的協調下於中午12時50分與長榮董事林寶水碰面，但並非是正式協商，而是勞資雙方「有溫度的聊聊」，在經歷約4小時會面商談，工會常務理事王美心指出，已經協調出一個方案，公司原本希望工會代表現場簽訂，「但我們堅持要把方案帶出來與會員溝通，並進行民主表決。」

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雙方協調出的方案將由參與罷工之全體會員民主投票多數決同意後，另行簽訂團體協約，終止罷工行動。若不同意此方案，則繼續罷工，依照罷工守則第十一條規定每十天進行投票。

0628公司方案如下：

1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

3、BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。



▲長榮空服員罷工進入第10天，空服員體力精神狀況都已繃到最高點，許多承受不了的空服員難過地流下眼淚。（圖／記者湯興漢攝）