空服員高喊「會員挺幹部」　若開票結果同意：不甘心也會變甘心！

▲長榮罷工空服員高喊「會員挺幹部！」信任幹部判斷並「共同承擔開票結果」。（圖／記者范綱儀攝）

記者林育綾／南崁報導

長榮罷工邁入第10天，今（29）日中午12點結束投票決定「是否同意接受公司方案」，若開票結果同意即結束罷工，與公司簽訂協約；若不同意則會繼續罷工。在14:30開票結果正式出爐前，下午1點多現場會員突然集結，高喊「會員挺幹部！」針對幹部稍早發言道歉承認「錯估形勢」也不予責怪，會員發言人表示，若罷工結果是同意，確實會有不甘心，「但後來也會變甘心，這種不甘心不會是一輩子的，因為我們沒有輸，這不是結束，而是新的開始。」

桃空職工參與罷工的超過2300名會員，針對「是否同意公司最新6點協商方案」，歷經14小時的投票，並在今下午14:30公布開票結果，決定是否繼續罷工。在開票結果出爐前，會員於罷工現場集結，會員代表發言人表示，看到昨28日的公司方案，感受到「一道高牆尚未突破」，但無論結果是什麼，所有會員皆會共同承擔。

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▲會員發言人說，所有會員都肯定工會幹部的努力，認同幹部是想保護會員。（圖／記者范綱儀攝）

會員發言人說，所有會員都肯定工會幹部的努力，認同幹部是想保護會員。針對外界傳「工會起內鬨」的說法，她認為這並不是內鬨，而是一個大家庭一定有不一樣的聲音，一天之內無法統合很正常，需要時間。

而針對工會幹部稍早說明並道歉「錯估形勢」的發言，會員發言人也說，「其實幹部是擔心會員的身體健康、心智狀況能否繼續堅持下去。」因為這幾天確實有姐妹中暑昏倒等狀況，至於其他方面，她相信「幹部的考量都沒有問題。」



▲若開票結果為「同意」是否會不甘心？會員表示：這種不甘心不會是一輩子的。（圖／記者范綱儀攝）

媒體問若開票結果是「同意」公司新6點方案，會員是否會感到可惜或不甘心？會員代表則說，走到這裡已經走了麼久，確實會感到有點可惜，也承認會有不甘心，「但這些不甘心，最後還是會變成甘心，這種不甘心不會是一輩子的。」她強調雖然只拿到6條，但果實仍有嘗到，不代表未來沒有機會繼續，「我們沒有輸，拿到這6條只是一開新的開始，不代表結束。」

會員們不但齊聲高喊「會員挺幹部！」更一起高唱《勞動者戰歌》，集氣喊著「空服員，團結！空服員，戰鬥！長榮罷工，一定成功！」

工會幹部針對投票說明，若1430開票的結果是「同意」，將會即刻前往桃園市政府，與公司簽訂團體協約，希望所有會員也能陪同，一起走完最後一哩路，工會會保護大家回到天空。若開票結果是不同意，「代表我們會繼續戰鬥，工會將會重整隊伍，讓公司知道我們不會放棄，會繼續戰鬥！」（至本文截稿前14:37尚未公布開票結果。）