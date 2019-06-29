工會幹部哽咽「判斷錯誤」：我們遇到亂流，但會慢跑到最後！

記者林育綾／南崁報導

長榮空服員罷工進入第10天，歷經14小時投票，今(29)日中午12點結束投票，在14:30正式公布開票結果前，5位工會幹部現場對會員做說明，資深幹部王美心開口即先對會員道歉，「很抱歉我形勢判斷錯誤，以為與董事碰面能有協商的希望，是我能力不足，我一心太想把大家安全帶回家。」其他幹部也強調，「工會的價值不是幹部，而是會員，不管結果是什麼我們一起承擔。」「雖然我們遇到亂流，但不管結果是什麼，我們一定要慢跑到最後！」



▲長榮罷工DAY10投票後，工會的幹部對會員說明：雖然我們遇到亂流，但不管結果是什麼，一定要慢跑到最後！（圖／記者湯興漢攝）

工會5名核心幹部廖以勤、王美心、黃蔓鈴、趙婕歡、李瀅，昨（28日）在勞動部的協調下，與長榮董事林寶水碰面，但並非是正式協商，而是勞資雙方「有溫度的聊聊」，同時長榮航空也提出「新6點方案」，公司原本希望工會代表現場簽訂，但幹部堅持，「要把方案帶出來與會員溝通，並進行民主表決，決定是否接受。」

請繼續往下閱讀...

因此從28日晚上10點至今天（29）中午12點，桃空職工參與罷工的超過2300名會員，針對「是否同意公司最新6點協商方案」進行投票，並在今下午14:30公布開票結果，決定是否繼續罷工。

中午12點結束投票後，工會幹部在開票前共同對現場會員說明，資深幹部王美心開口即先對會員道歉，「我知道大家都很相信我，很抱歉我形勢判斷錯誤，以為與董事碰面會有協商的希望，我承認是我能力不足，我一心只想把大家安全帶回家，所以造成這種結果。」

王美心說，「工會與會員之間彼此信任非常重要，經過這場戰役更能深刻感受到，我們依然希望大家相信工會。」另一位幹部黃蔓鈴則說，「接下來會面臨更艱難的考驗，但會帶著大家一起繼續下去！」廖以勤也說，「雖然我們遇到亂流，不管結果是什麼，我們一定要慢跑到最後！」語畢現場會員響起熱烈掌聲。



▲工會幹部發表聲明，現場會員聽了眼眶泛淚。（圖／記者湯興漢攝）



▲長榮罷工DAY10，投票完，工會發表聲明，並移動票匭進行開票。（圖／記者湯興漢攝）

工會幹部說明，若開票的結果是「同意」，大家就即刻前往桃園市政府，與公司簽訂團體協約，希望所有會員也能與工會站在一起，一起走完最後一哩路，確保協約的內容完整，保護大家回到天空。

若開票結果是不同意，「代表我們會繼續戰鬥，工會將會重整隊伍，請會員立刻回到罷工棚，我們要告訴長榮公司，我們不會放棄、不會妥協，我們會與會員站在一起，用更長的隊伍，跟長榮公司戰下去！」

在幹部說明結束後，隨即邀請現場會員移動至南崁多加教會等待開票，開放會員觀看開票，但禁止攝影，也不開放媒體拍攝，僅會在14:30公布開票結果。