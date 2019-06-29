快訊／長榮10天罷工落幕！空服員「投票棄守」擁抱淚崩

▲桃空職工幹部上台公布投票結果，長達10天的罷工落幕。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／南崁報導

長榮空服罷工來到第10天，長榮罷工空服從28日晚上10點起進行投票，至29日中午12點為止。經過14小時馬拉松式會員投票決議，結果為「同意方案」，空服員同意停止罷工。過程中，空服員意見分歧，甚至數度淚灑現場，同意與不同意者高聲喊話，情緒數度高漲，投票出爐後，個個含淚擁抱，鼓勵彼此。

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工會聲明全文：

針對昨（6月28日）與長榮航空董事長林寶水面談帶出之方案，經過14小時馬拉松式會員投票決議，結果為同意方案。

接下來工會協商代表在會員的陪同下將一同前往桃園市政府簽訂「團體協約」，並明訂所有細項，雙方在官方代表三名以及雙方律師協助下，訂定完整合理之團體協約。在此強調「簽約尚未完成以前，本次的罷工行動將不會停止」，請所有會員仍配合罷工守則一切規定，配合工會輪班、堅守糾察線，以及相關行動指令，因為簽約過程仍需談判時間，需要全體會員集結力量，將完整協議簽訂完成，工會才會宣布終止罷工，罷工終止才會宣布領回三證的程序，請全體會員一致配合工會指令。

希望此合約只是與長榮航空勞資關係改善的開始，未來將繼續為會員之權益保障而奮鬥，謝謝會員們的信任，我們將一起飛翔，我們機上見。

▲投票結果公布，台下空服員淚崩。（圖／記者湯興漢攝）

桃空職工讓6組輪班空服員依序投票，以決定是否罷工，從28日22點開始至23點，由B組投票；輪班過後至29日上午7點則為F組投票；7點過後則開放各組空服員自由投票，12點將停止所有投票並等待開票結果。選票內容是：「你是否同意現行方案，如果是：同意於簽定團體協約後配合工會指示終止罷工；不同意的話，繼續罷工及按照本會罷工守則第十一條執行。」而投票結果也在29日下午15點40分公布結果為：同意。





▲長榮罷工第10天，空服員投票停止罷工。（圖／記者湯興漢攝）

28日在勞動部協調下，桃園空服員職業工會5名代表於28日已在勞動部協調下，與長榮董事長林寶水碰面，而協調後的6項方案內容也曝光。

0628公司方案如下：

1、參與罷工行動之會員給予不秋後算賬協議，並與桃園市空服員職業工會長榮分會簽訂和平協議。

2、飛安服勤獎金短班含過夜班一趟來回NTD300 ，越洋航線來回一趟NTD500。

3、BR198、BR108東京航線10月到3月共6個月開放過夜，BR716北京航線6月到8月及4月開放過夜。

4、每月固定舉行勞資協商會議，每季固定舉行董事長或總經理會議，每半年檢討服務流程及班表規劃。

5、人評會開放民選教官五名，輪值參與人評會議，佔1席陪審委員，具發言表決權，以及1名現役空服員陪同當事人。

6、給予空服員職業工會理監事共11名（依實際人數為主），每年共25天會務假，會員代表大會由公司協助調整班表。

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