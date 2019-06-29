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長榮罷工終落幕！癱瘓946班次、18萬旅客「創航空史五項紀錄」　

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▲長榮空服員罷工第八天，召開新八點訴求記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲長榮空服員罷工終於結束。（圖／記者林敬旻攝）

記者胡順惠／台北報導

桃園市空服員職業工會昨日22時至今日中午舉行投票，結果贊成票超過反對票，稍晚將與資方簽訂團協，便正式宣告罷工行動落幕。此次罷工馬拉松長達10天，創下航空史上五項紀錄，包含罷工天數最長、參與罷工空服員人數最多、取消航班最多、影響旅客數最多、業者損失最慘重紀錄。

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台灣首例的空服員罷工行動發生在2016年6月24日，當時桃空職工針對中華航空客艙組員發起的罷工行動，1700多名空服員繳交護照等證件參與罷工，這次行動維持3天，共計影響266旅遊團、5261人，旅遊業估計至少損失新台幣5千萬元，華航資方營收、賠償、簽轉費等損失超過5億元。

▲▼2016年的華航罷工事件，是台灣航空史上第一次的罷工事件。（資料圖）

▲2016年的華航罷工是台灣航空史上第一次的罷工事件。（資料圖）

事隔3年，桃園市機師職業工會今年2月9日首次由機師發起罷工，歷時7天、4輪談判後，勞資雙方各退一步才落幕，讓華航取消163航班，影響近3萬人，期間營收損失5億元，加上1.54億元補償和賠償顧客損失等各項支出，總計損失近6億元。

▲▼華航第三次勞資協商全景。（圖／記者徐文彬攝）

▲華航機師2月罷工，勞資雙方歷時7天、4輪談判才落幕。（圖／記者徐文彬攝）

華航機師罷工落幕才4個月，長榮航空空服員20日16時發起突襲式罷工，截至今日已經第10天，破台灣航空史上罷工天數最久紀錄，而2300名空服員繳交「三寶」證件參與罷工，也是史上人數最多的一次，截至目前更癱瘓長榮946班次、影響破18萬旅客，長榮航空損失增加至17.5億元，創下航空史上五項新紀錄。

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關鍵字：長榮,長榮罷工,桃園市空服員職業工會,紀錄

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