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社會 社會焦點 保障人權

谷阿莫說電影被控侵權3度調解　預告「下次會有進度」

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記者劉昌松／台北報導

以「X分鐘看完XX電影」系列短片走紅的網紅谷阿莫，因為用短時間濃縮、剪接透露電影情節，被迪士尼等電影版權公司控告侵權，經檢察官依違反《著作權法》起訴後，谷阿莫目前仍在和片商協商調解，25日第3次調解庭仍不公開，不過他庭後透露「下次可能比較有進度哦。」

▲▼谷阿莫仲惟鼎出庭台北地院 。（圖／記者劉昌松攝）

▲谷阿莫被影視公司控告侵害著作權案，預告下次調解就可能會有進度。（圖／記者劉昌松攝）

谷阿莫自2015年起，將長達數小時的電影或電視影集，剪輯成3至11分鐘不等「X分鐘看完XX電影」系列短片，在Youtube上公開播放，並以精簡的旁白透露電影情節，吸引一票死忠粉絲訂閱觀看。

美商迪士尼、得利影視、又水整合、科科電速及車庫娛樂等5家影視公司不滿，認為谷阿莫擅自取用電影片段，已經違反《著作權法》構成侵權，且因谷阿莫的劇透，使觀眾購票進場意願降低，因此提起告訴。

檢察官2017年間起訴全案後，谷阿莫曾曾提出幫片商代言、宣傳的調解條件，但不願賠錢，調解因此破局，台北地院持續安排雙方調解，25日第3次的調解庭結束後，谷阿莫表示目前調解已經可能有個方向了，「下一次可能會比較有進度哦。上次跟上上次已經有提過，談完之前沒辦法講太多，因為可能會有變動。謝謝。」

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關鍵字：谷阿莫,說電影,短片,YOUTUBE,侵權,著作權,據透,調解

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