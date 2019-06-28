只看自己想看的！YouTube讓用戶對首頁和即將播放專區控制權大增

▲YouTube。（圖／ETtoday資料照）

科技中心／綜合報導

Google旗下的影音平台YouTube相信已經成為許多人每天看影片的好去處，近期Google就在官方部落格表示，為了讓用戶能在YouTube上發掘新的興趣與愛好，官方決定要讓用戶的「控制權」提升。

Google表示，該公司一直致力於協助用戶在YouTube上找到自己有興趣的內容，但仍然只有使用者自己才真正了解自己想要觀看什麼樣的內容。此外，用戶曾多次向Google反應，希望能夠更確實掌控 YouTube 首頁，以及「即將播放」所顯示的建議影片。因此，Google決定針對YouTube推出更多功能，讓觀眾能擁有主控權。以下是YouTube近期會陸續推出的三項功能：

1.在 YouTube 首頁和「即將播放」影片專區探索各式主題和相關影片：

藉由這項的改變，用戶可以更輕鬆地探索不同主題和相關影片，像是烘焙影片、最新的深夜談話節目或喜愛的音樂類型，並透過 YouTube 觀看更多自己感興趣的內容。系統會依據既有的個人化建議設定提供影片選擇，讓使用者可以在更短的時間內找到所需內容，像是與使用者目前正在觀看的影片有關的內容、當前觀看頻道發布的影片，或是其他使用者可能感興趣的主題。用戶可以在YouTube首頁上方，或是瀏覽影片時的「即將播放」專區找到這個功能。

這項功能不前僅開放支援Android裝置上的英文版YouTube應用程式，iOS 版、電腦版和其他語言版本的用戶則在不久後才會開放。

2.將不感興趣的頻道從相關建議影片移除：

目前YouTube推薦影片的機制是透過演算法，但是演算法仍無法100％推薦用戶感興趣的內容，因此YouTube決定讓用戶在這方面能夠擁有更充分的掌控權。官方表示，如果用戶不希望YouTube再推薦特定頻道的影片，只需要輕觸首頁或「即將播放」專區旁的三點圖示選單，然後點選 「不要推薦這個頻道」，YouTube 就不會再向使用者推薦該頻道發布的影片，但如果使用者訂閱、搜尋該頻道，或是前往該頻道頁面或發燒影片分頁，還是有可能看見相關內容。

目前這項功能已陸續支援全球Android和iOS版的YouTube應用程式，電腦版不久後也會跟進。

3.進一步了解YouTube推薦特定影片的原因：

YouTube 有時候也會依據其他與使用者興趣相似的觀眾先前觀看並表示喜歡的影片，推薦使用者未曾看過的頻道所推出的影片。現在起，系統在根據這項機制向使用者推薦影片時，會在影片下方的小方塊顯示更多相關資訊。「我們希望藉此向使用者說明這些影片出現在首頁中的原因，以便協助使用者找到可能感興趣的新頻道所推出的影片。」

這項服務目前已在全球的iOS版的YouTube應用程式陸續推出，Android版和電腦版也即將上線。