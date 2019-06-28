翁章梁首推政策老人假牙補助　嘉縣牙醫師公會遍鄉相挺

▲▼ 嘉義縣長翁章梁上任後積極推動老人假牙補助政策。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義縣樂齡活動假牙計畫4月1日啟動至今已服務2,479位長者，現新增中埔、六腳、溪口、大埔及阿里山鄉牙醫巡迴點，全縣已有45家合約院所、70位牙醫師加入，合約比率達6成，18鄉鎮市都有牙醫師為老人家提供活動假牙照護。衛生局統計，目前已完成裝置有501位長者，為讓長輩早日恢復牙齒咀嚼功能，後續更提供營養衛教指導，提升老人家的健康生活品質。



嘉義縣老年人口比例本島第一高，縣長翁章梁上任後推動老人假牙補助政策，在嘉義縣牙醫師公會全力支持、協助下，再新增中埔、六腳、溪口、大埔、阿里山鄉等牙醫巡迴點，由牙醫師公會及衛生所醫師分別在中埔鄉衛生所每周三下午及每周四上下午、六腳鄉衛生所每周二下午、溪口鄉衛生所每周三上午提供活動假牙裝置服務，大埔鄉衛生所每周三上、下午及每週四下午活動假牙裝置服務，原阿里山石棹醫療站每周二、五上下午之外，再新增新美衛生室每周四上午服務，不遺漏任何一位偏遠地區的老勢大。



翁章梁表示，這是上任後首推的重大政策，也是上任第一天簽署的第一份公文，請鄉親不用擔心來不及申請，已進行評估階段的民眾請耐心等候，讓牙醫師提供更完善的假牙裝置服務。



衛生局設有活動假牙服務專線0800-780-999，各鄉鎮市衛生所也都提供諮詢服務，相關資料可上衛生局網頁專區查詢，並提供QR CORD讓民眾即時連結，樂齡活動假牙照護讓長輩樂活在嘉，有齒笑開懷。