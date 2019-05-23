東石漁人碼頭龍舟賽端午節登場　觀賽別忘品嘗在地小吃

▲▼ 嘉義縣第36屆龍舟競賽點睛活動。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

端午節將屆，嘉義縣東石第36屆龍舟賽事系列活動6月7日將在東石漁人碼熱鬧登場，縣長翁章梁與當地各級民代，23日在漁人碼頭為10艘東石競賽龍舟點睛開光，翁章梁熱情邀約全國民眾來「嘉」看龍舟，吹海風，吃海鮮，賞夕陽。





23日翁章梁、立委蔡易餘和東石鄉長林佳瑩上午擔任點睛官，身披紅綾，手持清香，尊循古禮行三獻禮，祈求太子、聖母、代旨千歲眾神明保佑國泰民安，龍舟賽事順利平安後，隨後依序為龍舟點睛開光，最後由工作人員替龍舟綁上紅布，儀式簡單隆重。

今年龍舟賽適逢端午節連續假期，嘉義縣政府和東石鄉公所結合觀光與在地特產用心規劃龍舟大賽，選在濱海人氣指數最高的東石漁人碼頭舉辦，當天還有農漁特產品攤位，縣府和公所也準備免費的花枝丸、蚵卷、蝦卷以及東石先天宮提供近萬份蚵仔粥，讓民眾邊看龍舟賽邊品嚐東石在地小吃。

翁章梁表示，今年是第36年舉行划龍舟的民俗傳統，也是東石人都非常期待的節日，透過龍舟賽讓民眾有機會認識到東石的美，他也歡迎全國的民眾來嘉義觀賞風景、看龍舟賽、品嚐海鮮。

東石龍舟競賽報名隊伍截至目前為止已有37隊，其中社會男子組10隊、社會男女混合組22隊、國中男子組2隊、國中女子組3隊，最高獎金高達8萬元，賽事精彩可期，歡迎民眾到場為選手加油。