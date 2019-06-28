年年秒殺搶翻天　竹市小小獸醫營開放報名

▲新竹市長林智堅與小朋友一起為香山牧場小乳牛超音波健檢。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

乳牛進駐市府草皮？原來是小乳牛大使要宣傳竹市小小獸醫營！為了要讓生命教育向下扎根，新竹市政府105年起連四年舉辦「小小獸醫夏令營」，攜手元培醫事科大、香山牧場及農科院合作，帶竹市孩子至牧場替乳牛健檢，赴元培動保系操作寵物超音波、替毛小孩洗澡美容、動物防疫等豐富課程，28日宣傳記者會，新竹市長林智堅也與小朋友一起為香山牧場小乳牛超音波健檢，他說，透過夏令營培育更多動保種子，讓孩子及早接觸動物，藉此推廣生命教育向下扎根。

林智堅表示，他上任後每年都舉辦小小獸醫夏令營，受到家長支持，每次報名都瞬間秒殺，希望透過這個活動喚起大眾對生命教育的重視，今天透過超音波檢查乳牛的身體狀況，讓孩子有機會了解動物身體的構造，歡迎小朋友們報名參加小小獸醫營，名額有限，請大家把握時間，若報名踴躍，未來也不排除提高營隊員額，或增辦寒假營隊。

林智堅表示，過去市府持續耕耘動保議題，不僅增編動保所人員編制，動物保護教育園區工程也如火如荼進行中，將於今年完成，為落實零撲殺政策，未來動保園區將有足夠寬敞的空間，發揮流浪貓犬安置的功能，讓牠們得到更好的照顧，鼓勵市民朋友以認養取代購買，他呼籲，地球是物種們共同生活的空間，不能只站在人類的立場，大家一起來照顧動物。

新竹市政府產發處長吳甲天表示，動保園區將提供收容動物更好的醫療照護與生活品質、收容隔離杜絕疫病、動物行為訓練教室、戶外空間及生命教育場域，盼提高動物社會化及送養率，逐步翻轉流浪動物命運；竹市府從105年開始辦理生命教育講座，這3年來已辦理超過160場講座，超過2.8萬名本市學童參與，將正確的愛護動物觀念帶入校園。

吳甲天表示，為了讓生命教育更深入，市府也積極推動「友善校犬計畫」，媒合動保所收容的流浪犬與學校，讓個性活潑穩定的狗狗進駐校園陪伴孩子，目前已經有高峰、南隘、南寮國小、富禮國中、新竹女中共5所學校加入，未來市府會持續鼓勵學校與動保所合作，找到最適合學校的校犬，不只替孩子是共同成長的夥伴，是最好的生命教育，也幫流浪狗「找頭路」給毛小孩一個溫暖的家。

動保所表示，本次夏令營活動精采可期，第一天為至香山牧場，穿上全套防護衣體驗幫乳牛直腸健康檢查、獸醫師示範與解說如何幫牛抽血及打預防針、實地親自餵食牛吃草料與精料及觀摩牛糞尿如何分離處理及再利用；及到元培醫事科技大學寵物保健系，學習實機操作超音波檢驗儀器掃描狗貓身體、寵物醫療及營養課程，並體驗幫狗狗洗澡美容及如何使用寵物運動輔具。第二天在市府上課，了解狗狗的行為模式及實地與狗醫師接觸應用所學，並至農科院了解豬隻的從出生、成長、屠宰場及上市的一生，體驗防範動物疾病的動物用疫苗如何製造及生產，學習豬隻重要疾病及體驗獸醫師在屠宰場的工作。

此次夏令營名額共30名採預先報名至7月5日，於7月8日抽籤並公布於活動粉絲專業，活動報名網址https://www.beclass.com/rid=22415955d020506c20cc，洽詢專線03-5234853，歡迎全市國小2升3年級至5升6學童踴躍報名。