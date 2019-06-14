2019竹市荔枝節22日登場　好看好吃好玩好精彩

▲新竹市副市長(左)及新竹市農會總幹事(右)出席荔枝節記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2019荔枝暨農業產業文化活動-「荔枝玩創意 大家作伙來」，將於6月22日上午9時在北大公園熱鬧登場，新竹市副市長沈慧虹14日出席宣傳記者會時表示，新竹市的荔枝是台灣最北端的產地，量少質精，現正是品嘗荔枝的最佳時節，新竹市農會輔導的6處荔枝觀光果園也預定於6月22日起陸續開放，邀民眾把握時間體驗親子採果趣，今年荔枝少價格高，她也呼籲大家「用新台幣支持在地小農」，下周六一起來北大公園吃荔枝、逛市集、玩創意。

「夏至到、荔枝紅」，新竹市雖然不是農業縣市，但產出的農產品品質優良，更是台灣最北的荔枝產地，今年全台荔枝產量少，少有口福可以品嘗到鮮美的荔枝，因此，她呼籲一定要趁22日新竹市荔枝節一起來現場支持在地小農與各式各樣新竹市出產的優質農產品，一起疼惜在地農業，用新台幣支持他們，讓好的農產品下架。

新竹市農會理事長陳全桂說，今年荔枝產量雖然不如預期，但農會依然推出品質最優良的荔枝供消費者選擇，他更預告今年的荔枝節現場會有許多創意荔枝產品，他更強調，故鄉的荔枝、蔬菜與水果絕對是最甜、最多汁最讚的，希望市民朋友共襄盛舉，給新竹市的農民支持與鼓勵。

新竹市政府產發處長吳甲天表示，為推廣本市農業，讓民眾品嚐新鮮在地自產自銷的荔枝，新竹市政府與新竹市農會合作，將荔枝節結合農特產促銷活動舉行荔枝節暨農業產業文化活動-「荔枝玩創意 大家作伙來」。現場除了新鮮的荔枝外，尚有本市生產的蜂產品、花卉、蔬菜與本市特色商家（如薪石窯、河堤上的貓、語果等）以荔枝為主題的限量版創意料理。

另外，今年特別規劃6種「荔枝」主題手作DIY文創商品，項目有荔枝木餐具、我的好朋友、荔志包粽、娃娃愛荔枝、四健勵志風車及療癒荔枝苔球，名額總共160名，全部開放Beclass線上報名，無現場報名，歡迎大家一起動手做創意，詳情可至臉書粉絲專頁「新竹市荔枝節暨農業產業文化活動」查詢。

產業發展處表示，節目表演的部分有吸睛的中華大學競技啦啦隊、新竹市農會家政班媽媽帶來的勁歌熱舞及街頭藝人精采表演，當天還有一個特別小活動，現場與地標拍照進行FB打卡，可至服務台出示證明後即可獲得抽市集攤位禮品券的機會喔！若是有到現場的朋友，千萬不要錯過了這個好康！

新竹市農會表示，新竹市生產荔枝以黑葉及桂味品種為主，剛採下來的荔枝鮮豔欲滴，果實圓潤看起來相當飽滿，口感鮮甜加上果肉厚實為最大特點，今年因氣候異常，忽冷忽熱、暴雨侵襲及荔枝椿象危害，導致落果與結果異常，以生產桂味荔枝為主的王班長，因開花結果異常，今年無法開放果園觀光採果，王班長表示這是他栽種30多年以來首次遇到的異象；荔枝產量僅為盛產期的1-2成左右，而今年可開放供民眾採果的果園有6處，想要體驗採果樂趣的民眾要把握時機，更以行動力支持在地小農。

今年荔枝量少價格飆漲，基本價格市價以百元起跳，荔枝的美味讓人難以抗拒，愛吃又想吃荔枝的市民們，要買荔枝就要買本地生產的荔枝，以行動支持並力挺在地農業。新竹市農會輔導之6處荔枝觀光果園預定於6月22日起陸續開放，產期約2~3個禮拜左右，生產地點位於中華大學、玄奘大學附近、青草湖附近，沿途並插有旗幟，民眾可沿指示開車前往，攜手作伴闔家前往荔枝園共享採果樂趣。因每處果園狀況不一樣，建議先電話詢問後再前往，以免因採完或尚未成熟而落空。連絡電話：農會推廣部03-5385254，03-5386143*500。