林智堅產業之旅　訪環球晶圓集團中德廠

▲林智堅一窺長晶爐拉晶製程。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

以拚經濟、顧民生為目標，新竹市長林智堅定期展開產業之旅，勤走第一線了解最新產業脈動，本次來到全國最大的3吋至12吋專業晶圓材料供應商環球晶圓集團中德廠走訪學習，環球晶圓集團是全球第三大半導體矽晶圓廠，也是台積電、聯電的主要供應商之一，在環球晶圓集團副總經理陳偉文、中德廠廠長暨總經理薛銀陞陪同下，林智堅也一睹撐起台灣半導體產業的拉晶製成與長晶爐等珍貴設備，他指出，透過產業之旅盼能接地氣理解各產業現況，全力協助企業解決問題，讓新竹市府成為一個可以為企業服務的有力政府，讓產業根留新竹、根留台灣。

參訪行程由環球晶圓集團副總經理暨發言人陳偉文及中德廠廠長暨總經理薛銀陞博士陪同林智堅市長瞭解完整的晶圓生產過程，薛銀陞總經理表示，林智堅市長是第一位到訪的政府機關首長，非常重視其來訪，因此特別安排實地走訪難得一見的拉晶製程與長晶爐等珍貴設備，讓首長更了解竹市在地最重要的半導體產業。

林智堅也實地走訪生產線，並換上無塵衣進入未向外界公開過的製程廠區，現場介紹晶圓製程，也首度公開難得一見的長晶爐，長晶爐為將晶圓原料的多晶矽用1400度高溫熔解成單晶矽棒，再進行切割成8吋或12吋的晶圓片販售給台積電與聯電等半導體造公司，透過實際走訪與介紹，林智堅市長表示，對半導體產業上游更加了解及留下深刻印象。

薛銀陞介紹，環球晶圓中德廠擁有集團內擁有最先進製程，專司生產半導體12吋及 8吋晶圓，也是國內半導體產業中最大的3 吋至 12 吋專業晶圓材料供應商，供應販售給台積電與聯電等半導體製造公司。公司係於2011年由中美晶半導體事業處分割成立，並於2016年底收購了包含中德在內的SunEdison Semiconductor Limited(SSL)集團，也因此，環球晶圓中德廠擁有集團內最先進製程，擁有完整的晶圓生產線，包含長晶、切磨、浸蝕、擴散、拋光、磊晶等製程，生產高附加價值的磊晶晶圓、拋光晶圓、浸蝕晶圓、超薄晶圓、深擴散晶圓等利基產品。

林智堅分享，他會全力協助企業解決問題，希望市府可以為企業服務，共同為這座城市發展而努力，也希望在竹市產業升級與政策制定方面可以獲得更多助益；薛銀陞總經理十分感謝林智堅市長的到訪，這是該廠成立25年第一位參訪的政府機關首長，因此十分重視，會後特別準備刻有「點亮新竹‧共創榮耀」的12吋晶圓紀念品給林智堅市長留念。

「產業根留台灣！」林智堅表示，他上任後努力促進竹市與竹科的交流，特別在此台商回流之際，希望讓產業根留台灣投資新竹，創造就業機會讓城市生生不息。他也向環球晶圓集團介紹竹科X產業園區計畫，是竹市與中央共同合作，基地廣達36公頃，盼吸引AI與IOT產業進駐，以軟扶硬打造高科技新聚落，除了頂級商辦與廠區外，該區也將打造藝文展演中心，結合辦公、消費、藝文與兒童教育等生活設施，要成為台灣新世代產業園區的典範。

新竹市政府產發處表示，市府與科技部、科管局三方積極推動竹科X園區，打造融合藝文特區、展演中心、優質商辦的新興生活區，以引入AI（人工智慧）、IOT（物聯網）等軟體設計產業進駐，目前已有高通、英特爾在此設置辦公室，全球半導體微顯影設備龍頭艾斯摩爾ASML更在此設置台灣總部，相信能持續讓新竹市成為台灣半導體重鎮，全力創造優質就業機會，大幅提高市民所得。