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新竹市SBIR計畫上路　推企業聯合申請

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▲108年度新竹市地方型SBIR提供超過2,400萬元補助款。（圖／新竹市政府提供）

▲108年度新竹市地方型SBIR提供超過2,400萬元補助款。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為鼓勵中小企業創新研發，經濟部推動SBIR小型企業創新研發計畫，竹市連年推動SBIR有成，2019年度新竹市地方型SBIR12日也正式開跑，提供超過2,400萬元補助款，支持在地中小企業創新研發。今年度SBIR計畫更新增「企業聯合申請」方式，且為促進香山產業發展，將「香山機械製造業」納入加分項目，盼吸引更多元地方產業提出申請。新竹市副市長沈慧虹表示，期待透過強化核心技術及服務創新能力，提升竹市產業競爭，加上提供企業更便捷的「線上申請」，期待帶動新竹市的新創產業攜手前進、在地紮根。

沈慧虹表示，市長最能理解年輕人創業缺資金，而SBIR計畫提供的補助助創業者「將夢想化為理想，讓理想轉化為產業金雞母」，每年的SBIR都設定一個主題，今年新增「企業聯合申請」，「單打獨鬥，不如有個同溫層」，共同合作讓資源極大化，期待中小企業成為彼此的好夥伴共同前進。

沈慧虹也指出，香山工業區有很多傳統的小工廠，默默支撐著新竹科學園區等產需求，為了促進香山產業發展，今年市府也特別將「香山機械製造業」納入加分項目。她表示，SBIR迄今補助超過180家廠商，取得發明專利及新型設計專利超過170件，市府也提供各種諮詢輔導與貸款等各種管道，希望能幫助創業者在新竹實現夢想。

今(12)日啟動儀式，市府特別邀請2018年度SBIR計畫的優良廠商到場展示成果，台灣智慧服務股份有限公司總經理洪錦輝表示，本次受補助計畫「電子門鎖遠端控制服務系統」的研發成果已正式發表，包含雲端伺服器達到遠端操控居家電子門鎖開關，及雲端控制服務系統APP，方便出租套房的遠端管理，成功將雲端開關技術轉售其他2家電子鎖公司，提升了整體台灣電子鎖產業的競爭力，總經理洪錦輝表示，一切多虧市府的SBIR計畫協助，讓公司如虎添翼，能順利完成產品的開發。

「台灣智能製造股份有限公司」代表司馬良也表示，他們的新創產品為透過一體化煮沸、發酵、冷卻、制冷槽體技術及智能化精釀啤酒配方系統，希望透過自動控制技術，將酒廠的釀造技術微型化且智能化，使一般店家與餐廳甚至個人使用者，都可以簡易地在各種場所與空間釀造精釀啤酒，司馬良感謝市府幫助完成原型機的設計開發，更協助爭取到美國拉斯維加斯參加消費性電子展的機會。

麗旺生技有限公司則是透過新竹市SBIR計畫補助，發展寄生蟲智能檢測技術，使用影像深度學習、雲端資料庫建置人工智慧平台，成功與多家大型醫院合作，協助醫療過程中對寄生蟲寄宿人體進行快篩，較以往肉眼辨識提升效率與精度。

新竹市政府產業發展處副處長呂清松表示，新竹市地方型SBIR計畫開辦6年來，市府投入補助金額逾新台幣1.4億元，今年更投入超過2,400萬補助款，特別新增「企業聯合申請」方式，補助上限為200萬元，期盼能激發更多轄內中小企業投入創新研發，為新竹市產業界創造1+1大於2的效益。同時也新增「線上申請」功能，讓本市中小企業能享用更環保、更便利的申請模式。另針對在地特色產業項目（如：玻璃、食品加工、雲端應用、AI人工智慧、IoT物聯網、香山區機械製造）也都納入鼓勵評分項目，計畫受理申請期間自即日起至7月19日止，歡迎新竹市內中小企業踴躍提案。

產業發展處表示，為協助企業申請流程順利、提高獲補助成功率，新竹市SBIR專案辦公室將陸續舉辦3場「計畫說明會」暨1場「計畫書撰寫與簡報技巧」課程，將由資深專業講師教導中小企業計畫書撰寫之技巧與內容：

首場：6月17日(一)13:30-16:30工研院光復院區光復1館804會議室(新竹市光復路二段321號)
第二場：6月20日(四) 13:30-16:30新竹市工業會5樓會議室(新竹市中央路109號)
第三場：6月25日(二) 13:30-16:30中華大學M411會議室(新竹市五福路二段707號)
計畫書撰寫與簡報技巧課程：月27日(四) 9:00-17:00工研院光復院區光復1館802會議室(新竹市光復路二段321號)

本計畫相關資訊與申請計畫相關表格，請詳閱計畫網站(http://www.hccitysbir.org/)。如有申請諮詢需求，可電洽計畫專線0800-588-544或03-5732014。

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關鍵字：新竹市產發處, 新竹市SBIR

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