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竹市中小企業服務團主動出擊　助在地產業轉型

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▲易利修科技總經理陳志忠為新竹市長林智堅導覽廠房。（圖／新竹市政府提供）

▲易利修科技總經理陳志忠為新竹市長林智堅導覽廠房。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

以拚經濟、協助在地產業轉型創新為目標，新竹市政府成立「新竹市中小企業服務團」，邀集新竹地區產官學研資源，建立「主動出擊」的產業服務平臺，整合包括中央資源國發基金、工研院、清交大、外貿協會、勤業眾信與安侯建業兩大會計師事務所，提供技術升級、資源引介、資金媒合三項關鍵的產業轉型服務，新竹市長林智堅說，中小企業服務團「一站式、客製化、媒合資金」的服務，目標協助產業提升與轉型，首波將瞄準香山區在地產業升級，協助產業技術提升得到最實質的幫助，市府會解決企業的問題，吸引在地企業、回流台商與國際企業持續投資新竹市，讓科技城市蓬勃發展、生生不息。

新竹市中小企業服務團今年開辦第二年，目標協助在地產業轉型，透過工研院與市府團隊引入產官學研的資源，提供中小企業技術升級諮詢、媒合投資所需資金，引介企業在升級時所需各項資源，市府做企業最好的助攻手，盼透過產業轉型提升新竹市產業能量。服務團特色之一在於主動出擊，不用等到企業申請，由服務團主動聯繫企業提供服務，首波將瞄準香山區在地產業，做為推動發展「香山精密機械園區」產業鏈的預備工作。

「這裡是我的故鄉，我是土生土長的香山人，有非常濃厚的情感」，林智堅分享，香山工業區歷史悠久，產值超過400億，有1萬2千個就業機會，曾是新竹市重要的工業產業聚落，因此，他要協助產業轉型及提升，市府盤點香山工業區及全市土地，陸續提出「竹科X產業園區計畫」及「香山精密機械園區」，其中香山工業區將配合中央推動「都市型工業區更新立體化」政策，進而達到在地產業與企業加值的目標，透過提高土地容積，進而提升企業土地的使用效率，他強調，解決大家的問題，是市政府該做的事。

林智堅表示， 市府團隊與工研院合作成立的產業服務團，最大特色就是提供一站式、客製化，引入清大、交大等學術資源，替大家找出問題，解決問題，提升在地企業整體競爭力；林智堅舉「三螺旋理論」，指地方政府+民間企業+在地學術機構的三方合作，講述如何借由政府力量協助地方企業永續發展，荷蘭的科技重鎮恩荷芬就是新竹市最好的學習對象，他期待透過市府結合工研院與在地大學的團隊，協助更多企業投資新竹市，一定可以創造更多就業機會，使城市生生不息。

易利修科技董事長吳盈霖表示，這個計畫當初協助他們零組件開發及穩定性提升，得到客戶肯定，公司受益良多，吳盈霖董事長十分肯定此計畫，他形容，當企業遇到瓶頸感到無助時，市府伸出援手對他們非常重要，希望此計畫可以幫助到更多在地企業，一同進步。

新竹市政府產業發展處長吳甲天表示，為協助在地中小企業技術升級與穩健成長，強化產業競爭力，委託工業技術研究院成立新竹市中小企業服務團，期望邀集新竹地區大專院校及法人研發技術及顧問能量，如工研院、外貿協會、清大、交大創新育成中心、國發基金產業升級轉型基金、創投業者等專家參與顧問團隊，建立產學研技術合作平臺，提供本市企業在技術研發、資源引介、資金媒合上的協助，透過顧問訪視診斷來釐清企業需求、進階輔導提出解方、微型輔導協助申請中央資源之專業手法，導入顧問團隊專業能量，並鏈結政府資源協助在地企業導入所需資源。

他也強調，正值台商回流潮，服務團務將主動掌握台商回台投資資訊，積極為竹市招商引資；同時也確實串聯竹市產學官研資源，例如行政院也是合作夥伴之一，就有一筆規模1000億的產業創新轉型基金，提供企業併購轉型申請，未來服務團要更緊密聯繫各單位資源，讓竹市產業能量大爆發。

產發處說，未來市府將持續透過新竹市中小企業服務團、新竹市SBIR等計畫，鼓勵在地企業積極創新，讓各界了解市府運用服務企業的資源外，也希望藉此活動拋磚引玉，帶動新竹市產業轉型動能。

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關鍵字：新竹市產發處

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