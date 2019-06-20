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春遊壓軸　新竹舊城好食祭6月23日相揪享特色美食

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▲「新竹舊城好食祭」邀請大家到城隍廟與中山路品嘗專屬新竹市的「美食方程式」。（圖／新竹市政府提供）

▲「新竹舊城好食祭」邀請大家到城隍廟與中山路品嘗專屬新竹市的「美食方程式」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市為了推廣在地觀光，新竹市長林智堅上任後大力推廣新竹在地美食，從市府106年發行的《市長帶你吃美食》開始探索城市美食，讓這座舊城擁有巷弄美食新生命力。這次透過交通部觀光局春遊專案的經費補助，將於6月23日(日)早上10點至下午16點與民眾共聚歡慶「新竹舊城好食祭」，邀請大家到城隍廟與中山路品嘗專屬新竹市的「美食方程式」，也為地方特色美食及觀光產業帶來不少商機。

新竹市副市長沈慧虹表示，新竹市是北台灣開發最早的城市，除了有深厚的人文底蘊，更有許多具有特色的傳統老店家，這些老店家陪伴許多新竹人共同成長，許多的美食小點，更是新竹人的共同回憶，走在街上隨意看到的1家小吃店，可能就有超過一甲子的歷史，當市民朋友走進這些老店家，就好像進入懷舊隧道一樣，城市發展軌跡一一出現在眼前，可以這樣說這些老店就是城市裡的「美食補給站」。

新竹市政府產業發展處長吳甲天說，新竹市是一座有300年歷史的年輕古城，有許多歷史建築古蹟與美食如舊城區的東門城、城隍廟、竹塹餅及貢丸湯、炒米粉等，過去四年，市府努力將新竹市打造成像是迪士尼般的微笑城市，不只打造微笑水岸(新竹左岸、漁人碼頭、17公里海岸線)，同時，也在市中心打造步行城市(護城河、新竹公園、新竹綠園道)，也有很多建設成為網美的打卡熱點，像是護城河畔、李克承博士故居、魚鱗天梯等。所以今年，我們藉由交通部觀光局春遊專案的經費補助，要帶大家去品嘗道地的小吃，除了米粉、摃丸，我們還蒐羅了隱藏於巷弄間的特有美食如漁香甜不辣、樂芙雞蛋糕、透光棉花等，再加上城隍廟及周邊的特有小吃，讓大家可以吃好吃滿、飽到不行！

產業發展處表示，活動當天特別舉辦了竹塹好媽媽x竹科準太太料理爭霸賽，令人印象深刻的「新竹米粉」不僅僅只有九降風的洗禮，還必須經過竹塹媽媽的好廚藝，才能稱得上道地的新竹米粉，透過傳統老練的手藝，與待嫁新娘的含蓄料理之間互相輝映，每盤端上桌的炒米粉都有不同的味，還特別找來各界的型男與酷爸代表來為竹科準太太與竹塹好媽媽評審，讓視覺味覺通通一次滿足，更增添了米粉傳情的一絲好味道。

產業發展處表示，這次的新竹舊城好食祭，希望整個舊城好食都一起動起來共襄盛舉，特別設計了「舊城吃美食,集章換好禮」的活動，共有128家美食店家參於集章活動，且30攤美食店家特別推出限定版美食回饋給老饕們，活動當天憑舊城好食集章卡，至參與店家消費滿百元集一個戳章，集滿四個戳章即可兌換「新竹舊城好食祭餐墊組」，數量有限，換完為止。希望大家憑著集章卡吃美食，一起發掘隱藏在舊城裡的好滋味，也為活化新竹舊城的在地產業，注入嶄新的動力。而更多活動詳情請關注新竹市新鮮事，歡迎一起到新竹吃美食拿好禮。

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關鍵字：新竹市產發處, 新竹舊城好食祭

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