正妹媽媽王可莉「全家福照」曝光　與韓國瑜關係大解密

圖文／鏡週刊



《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，高雄市長韓國瑜跟1位交往十多年的「王小姐」有私生女，本刊調查，北檢掌握被名嘴影射是王可莉，是韓國瑜牌咖王小姐親生胞姐，而名嘴被瘋傳的私生女，其實是王可莉的外孫女，本刊取得王可莉全家福的照片，王可莉的正妹女兒及女婿也跟著曝光。

本刊調查，王可莉身分一度被起底曝光，臉書照片被肉蒐起底後關閉，但知情人士透露，王可莉與韓國瑜親信黃文財交情甚篤，黃任期新新聞擔任總編輯時，王可莉還曾是黃旗下固定支領稿費的特約記者。

不只跟韓的親信有特殊交情，知情人士透露，王可莉蔡姓前夫，與韓國瑜也是舊識，兩人從小就是新北市中和區壽德新村一起長大的眷村弟兄，蔡過去長期在中國經商，幾年前因為身體狀況出問題，返台待業，當時韓上任北農總經理，得知後，就把蔡拉進北農國貿部擔任專員，王可莉因為前夫及黃文財的關係，從韓在北農總經理末期，在北市議會力戰綠營民代，到角逐國民黨主席，一直都是韓臉書粉專的頭號粉絲。

北農人士透露，6月初，名嘴追查韓國瑜有1名王姓女密友兼牌咖，還加碼爆料連王小姐親戚都照顧到，由於王可莉的王姓姪子，也是韓任內進入北農國貿部任職，當各方追查韓的王小姐的身分時，王可莉因為多重關係都符合，加上臉書上「韓粉」的色彩明顯，迅速被認證就是「新莊王小姐」，臉書照片也被一一起底追查，檢方一直到韓的牌咖王小姐，向檢方主動提出親子鑑定，才釐清2人身分。



更多鏡週刊報導

【獨家】【韓國瑜桃色風暴2】北檢密訊韓國瑜牌咖密友 王小姐交出親子鑑定

【獨家】【韓國瑜桃色風暴1】王可莉真實身份曝光 與「私生女」關係令人傻眼

