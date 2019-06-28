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正妹媽媽王可莉「全家福照」曝光　與韓國瑜關係大解密

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圖文／鏡週刊

《美麗島電子報》董事長吳子嘉日前爆料，高雄市長韓國瑜跟1位交往十多年的「王小姐」有私生女，本刊調查，北檢掌握被名嘴影射是王可莉，是韓國瑜牌咖王小姐親生胞姐，而名嘴被瘋傳的私生女，其實是王可莉的外孫女，本刊取得王可莉全家福的照片，王可莉的正妹女兒及女婿也跟著曝光。

本刊調查，王可莉身分一度被起底曝光，臉書照片被肉蒐起底後關閉，但知情人士透露，王可莉與韓國瑜親信黃文財交情甚篤，黃任期新新聞擔任總編輯時，王可莉還曾是黃旗下固定支領稿費的特約記者。

不只跟韓的親信有特殊交情，知情人士透露，王可莉蔡姓前夫，與韓國瑜也是舊識，兩人從小就是新北市中和區壽德新村一起長大的眷村弟兄，蔡過去長期在中國經商，幾年前因為身體狀況出問題，返台待業，當時韓上任北農總經理，得知後，就把蔡拉進北農國貿部擔任專員，王可莉因為前夫及黃文財的關係，從韓在北農總經理末期，在北市議會力戰綠營民代，到角逐國民黨主席，一直都是韓臉書粉專的頭號粉絲。

知情人士透露，王可莉蔡姓前夫，與韓國瑜（圖）也是舊識。

北農人士透露，6月初，名嘴追查韓國瑜有1名王姓女密友兼牌咖，還加碼爆料連王小姐親戚都照顧到，由於王可莉的王姓姪子，也是韓任內進入北農國貿部任職，當各方追查韓的王小姐的身分時，王可莉因為多重關係都符合，加上臉書上「韓粉」的色彩明顯，迅速被認證就是「新莊王小姐」，臉書照片也被一一起底追查，檢方一直到韓的牌咖王小姐，向檢方主動提出親子鑑定，才釐清2人身分。


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關鍵字：鏡週刊,吳子嘉,韓國瑜,王小姐,私生女,王可莉

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