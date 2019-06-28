參加「小三通」典禮出大包！韓國瑜派葉匡時調查後...潘恒旭公開道歉了

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市觀光局局長潘恒旭日前因出席由「中國夢促進會」主辦的「旗津—溫州洞頭小三通首航典禮」，有違兩岸交流規定的疑慮，引發各界熱議。高雄市長韓國瑜結束施政亮點政績記者會後，特別請葉匡時副市長及觀光局長潘恒旭出面說明，葉匡時提到潘恒旭沒有求證公司是否存在和了解小三通航線審核的問題，必須應該要公開的跟社會大眾道歉，潘恒旭也在鏡頭前向大家致歉，「這個活動沒有詳細去確認合法性，跟大家說不好意思」。

▲高雄市觀光局長潘恒旭為自己的行為向大家說不好意思。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜派葉匡時調查關於「小三通」事件。（圖／記者賴君欣攝）



韓國瑜結束施政亮點政績記者會後，先請副市長葉匡時出面說明調查結果，葉匡時說「關於6月25日上和海運公司舉辦的『高雄旗津─溫州洞頭小三通首航典禮』，經過調查，上和海運公司在今年的6月12號已經被撤銷公司資格，所以這間公司並不存在，第二個就是所謂的小三通，就是我們的離島、金門、馬祖跟大陸的一些小口岸通航，這個叫做小三通，所以無所謂從旗津港或是高雄港到大陸，台灣本島到大陸是沒有小三通的，所以這本身是個誤導」。

葉匡時提到「這個誤導是怎麼來的，就是105年在這個台南安平港，那時候賴清德當市長時，是安平到金門，再從金門到廈門，金門到廈門是小三通，但安平到金門不是小三通，所以那個時候雖然這個航線都是核准的，那時候的廣告宣傳也是說安平到廈門小三通，所以我們的判斷就是這個上和海運人想要複製這樣的模式，要從旗津到洞頭小三通，其實是旗津到馬祖，到了馬祖之後，再從馬祖到洞頭」。

他說，但其實這裡面有兩個問題，「第一個就是剛剛講的這個公司已經不存在，第二個就是馬祖到洞頭這條航線是所謂的小三通航線，必須經過交通部航港局審核，但也沒有經過審核，所以辦這個首航儀式，本身就是不應該發生的事情」。

葉匡時表示，「潘恒旭受到高雄旅館工業同業公會的邀請，就去參加這樣的活動，顯然沒有了解小三通其實是不應該發生，也沒有查明上和海運已經不存在，那再來活動在高雄港21號碼頭舉行，屬於港務公司經營，但事實上不是在21號碼頭，而是在旁邊的新光公園，那新光公園是屬於工務局，工務局也表示沒接收到申請，所以整個過程，我們已經請警察局跟檢調單位進行調查，看這裡面是不是涉及到詐欺，或是有其他的目的，我們認為潘局長了至少犯了幾個錯誤，必須應該要公開的跟社會大眾道歉」。

潘恒旭也在鏡頭面前，向大家致歉，他說「向大家致歉，這個活動沒有詳細去卻確認合法性，跟大家說不好意思，下一次的行程我們會謹慎，每一次的行程都會謹慎處理」。

▲韓國瑜表示對一些紛擾感到不好意思。（圖／記者賴君欣攝）

最後，韓國瑜也出面，「會責成所有市政府相關局處，而後任何活動、慶典、儀式行等等，通通要進行了解性質、背景，還有活動的人，有沒有主目標以及次目標，這一次造成大家紛紛擾擾，市政府、觀光局是沒有注意，我們一定會嚴格的改進。已經正式的請及警察局介入調查，也希望盡快來立案調查，因為很多民眾都覺得怎麼會發生這樣的烏龍事件。造成社會上一些紛紛擾擾，我們非常的不好意思，未來市政府這邊一定會嚴格督促」。

至於媒體追問韓國瑜是否會對潘恆旭懲處？韓國瑜則回應「謝謝」後，就離開會場。