巡視登革熱遭婦人比「倒讚」喊：不要做秀　韓國瑜這樣回應

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜一大早就前往三民區堯山街進行「登革熱聯合大掃蕩」視察，由於這裡是位在果菜市場的旁邊，所以有不少攤販，其中有一名婦人看到韓國瑜就高喊：「不要作秀」，大拇指還向下比「倒讚」手勢，不過韓國瑜邊走邊聽衛生局人員的簡報，似乎沒有聽見，繼續往前走。

▲韓國瑜穿雨鞋親自進入積水地下室來視察防治登革熱情況 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜在28日的上午八點五十分抵達現場，一下車就相當關心登革熱的掃蕩情況，衛生局的技正潘炤穎立刻上前解釋，韓國瑜順著堯山街往果菜市場的方向走，經過住戶的騎樓地，還不時走進去看整個防治狀況，居民一看到市長來了，都相當開心，紛紛拿出手機拍照以外，還高喊市長加油！韓國瑜還會回頭，舉高手來致意。

不過就在要來到果菜市場的側門前，突然從背後傳來一聲「不要作秀」，這一聲吸引了記者們的注意，發現是一名婦人對韓國瑜來嗆聲，同時手還比出了「倒讚」的姿勢，不知道是韓國瑜是不是專心聽衛生局人員說明，沒有聽見或是什樣的原因，他並沒有停下腳步繼續視察。

韓國瑜來到一處有地下室的公寓，發現裡頭有積水情況，還無預警的迅速換上雨鞋，就這樣走進去視察，動作非常俐落，似乎也沒打算讓記者拍到，所以等到記者發現的時候，韓國瑜已經踩進了地下室的積水當中，觀看整個視察情況。整個視察過程大約20分鐘內結束，其中還有一名里長當場反應，果菜市場附近的攤商造成環境污染，希望市長能夠處理，韓國瑜表示知道了，也請衛生局能夠協助。

▲韓國瑜遭婦人嗆聲不要做秀，但似乎沒有聽見，所以沒有多作反應 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市天氣相當熱，2名國民黨籍女議員衣服都被汗水滲透，但她們還是陪同走完 。（圖／記者吳奕靖攝）