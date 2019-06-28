　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

夏日來襲！李玟CoCo捷運站開唱　乘客停下腳步跟著舞動

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

夏日來襲！李玟CoCo捷運站開唱，乘客停下腳步跟著舞動。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲夏日來襲，捷運站廣告也換上新衣，創造出煥然一新的夏日風格！（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

夏日來襲，捷運站廣告也換上新衣，創造出煥然一新的夏日風格！國際天后李玟CoCo在人來人往的捷運忠孝復興站熱血開唱，用她獨特的玟式魅力抓住大眾目光，炎炎夏日就是要跟著音樂一起嗨起來，動感十足的廣告，吸引不少搭車民眾停下腳步跟著舞動。

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲國際天后李玟CoCo在捷運忠孝復興站熱血開唱，用她獨特的玟式魅力抓住大眾目光。

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲LINE Taiwan內容事業部副總經理張景雯表示，LINE MUSIC將在今年夏天正式上線，希望帶給用戶全新音樂服務體驗。

LINE Taiwan內容事業部副總經理張景雯表示，李玟CoCo對音樂堅持不懈的態度，與歌迷們相互支持的承諾，和願意不斷創新接受挑戰都與LINE MUSIC不謀而合，因此特別邀請她來擔任年度代言人，希望帶給用戶全新音樂服務體驗，而LINE MUSIC 將在今年夏天正式跟大家見面，夏天是旅遊的旺季，更是音樂活動最密集的季節，希望每個人都能隨時「Enjoy Music on LINE」。

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲主打快速方便的OWNDAYS，推出吸在眼鏡架上的墨鏡，眼鏡一秒就可變身墨鏡。

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲山頂鳥的機能衣兼具機能美麗，是夏日清爽的秘密武器。

跟上夏天腳步，別忘了全身行頭也要跟著換季，主打快速方便的OWNDAYS，推出吸在眼鏡架上的墨鏡，眼鏡一秒就可變身墨鏡超級帥氣，夏天若是要去登山健行，最害怕的就是日曬雨淋，山頂鳥的機能衣兼具機能美麗，是夏日清爽的秘密武器，而換上一雙好走好跑的鞋子，更是這個夏天必做的事，捷運站的繽紛廣告成功打中消費者的心。

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲乘車民眾表示，亞瑟士廣告非常搶眼吸睛，每天經過的時候都會看到，讓最近想換鞋的他停下來看。

乘車民眾表示，亞瑟士廣告非常搶眼吸睛，每天經過的時候都會看到，最近開始運動正好想換一雙鞋，看到運動廣告就會停下來看，看到捷運廣告也會提醒自己可以去逛逛街，也知道忠孝復興捷運站附近就有店面，下班後就可以到店裡逛一下。

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲行頭解決也要記得打理好面子，森鷗黎漾添加洋甘菊的洗髮精幫你輕鬆甩開臭頭味。

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

▲炎炎夏日來一支小美冰淇淋的黑糖珍奶雪糕，立馬可以清涼一夏。

行頭解決，同時也要記得打理好面子，森鷗黎漾添加洋甘菊的洗髮精幫你輕鬆甩開臭頭味，而敷上檸檬雪茶保濕舒緩面膜，來打造專屬我的美麗日記，當然不能錯過的還有消暑聖品，像是小美冰淇淋的黑糖珍奶雪糕、百事可樂檸檬柑橘風味的氣泡水，如果懶得出門，foodpanda幫你把知名飲料送到家還有五折優惠，業者們紛紛搭上夏日熱潮，用高吸睛度的創意廣告，為捷運站內注入熱情活力。

▼業者們紛紛搭上夏日熱潮，用高吸睛度的創意廣告，為捷運站內注入熱情活力。

▲▼北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,asics,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,Foodpanda。（圖／記者姜國輝攝）

ET快訊
長榮罷工最快明天落幕！8大訴求有新進展禁「秋後算帳」
長榮罷工「已協調出方案」　工會宣布：明午12點決定是否停止罷
宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！趙寅成爆：他來片場看女生

關鍵字：捷運站,北捷,燈箱廣告,line music,OWNDAYS,山頂鳥,亞瑟士,森鷗黎漾,小美冰淇淋,百事可樂,foodpanda

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

動感燈箱廣告創意打造　捷運忠孝復興站展現新樣貌！

備戰洲際盃為閃電狼加油 粉絲發起募資打造捷運燈箱

首波開放30天免費體驗　李玟CoCo代言LINE MUSIC

李玟2度攻蛋門票2分鐘賣光！　感動紅了眼眶：怕大家忘記我

CoCo李玟小巨蛋開賣倒數！　送上「大彩蛋」全哭爆

逛夜市不用帶錢包！玉山「行動支付」上線　民眾：快速又方便

台北101獨家限定！「巨無霸珍珠堡」吃完飽到頂天　摩斯首推一個200元

夏日來襲！李玟CoCo捷運站開唱　乘客停下腳步跟著舞動

熱銷超過1億片！我的美麗日記「黑珍珠面膜」跨界聯名ANGUS CHIANG

東森購物網攜手迪士尼　《獅子王》週邊只送不賣

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

逛夜市不用帶錢包！玉山「行動支付」上線　民眾：快速又方便

台北101獨家限定！「巨無霸珍珠堡」吃完飽到頂天　摩斯首推一個200元

夏日來襲！李玟CoCo捷運站開唱　乘客停下腳步跟著舞動

熱銷超過1億片！我的美麗日記「黑珍珠面膜」跨界聯名ANGUS CHIANG

東森購物網攜手迪士尼　《獅子王》週邊只送不賣

從韓星私服找夏季穿搭靈感，Jennie穿Crop top小露蠻腰、雪炫最愛細肩

台灣女婿吳鳳：幸福的婚姻靠這三寶　網友大讚真男人！

【廣編】康是美美麗時妝週出招　讓妳清爽水潤去油光

超酷三零科技！SYM FNX世界最高標試乘會　挑戰關卡拿好康

【廣編】台灣之光！翔宇生醫奪矽谷發明展1金2銀殊榮

范冰冰私下傳授牛奶肌灌注法！一次15分鐘「刮」出巴掌臉

他打麻將放話「阿飄別來亂」　半夜慘遭紅衣女厲鬼壓床　

鑽戒求婚...只差一句我願意！女主角遭輾亡　男友自責痛哭：沒接她下班

1周2起土雞感染禽流感病毒　再撲殺2萬6,960隻

年年秒殺搶翻天　竹市小小獸醫營開放報名

快訊／地上一大灘血　新北市中和婦人遭汽車撞倒傷重不治

保護背包客重罰非法日租套房近6百萬　中市檢舉獎金高達90萬

日月潭出現潭面水色異象　環保局初步排除汙水所致

退休警機車失竊遭註銷牌照還趴趴走　學弟警拆車牌：學長歹勢

加拿大軍艦通過台灣海峽　解放軍傳訊息「歡迎來到中國」

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

消費熱門新聞

全家限時3天「大冰拿鐵、美式買..

4招教你馴化粗硬、捲曲、毛躁

郵輪假期7千有找　挑戰市場最低..

台北101獨家限定！「巨無霸珍..

不用剔骨！肯德基期間限定「無骨..

ka粉看過來！「Kakao F..

內行人才知道！超市「隱藏版吐司..

愛國貨的日本人也「淪陷」…

真的醉了！國民飲料「黑松沙士」..

復刻大人味！「森永牛奶糖」超強..

超商也吃得到韓國魚板！限定這7..

長島冰茶變啤酒！9.99%濃度..

麥當勞「森永牛奶糖冰炫風」限期..

台灣女婿吳鳳：幸福的婚姻，靠這..

更多熱門

相關新聞

WiFi廠商斷訊　北捷：不排除解約

台北捷運公司於前年5月起與WiFi承包商全林實業簽約，提供全線車站、列車免費WiFi服務，未料，北捷25日突然公告，下午3點中斷網路訊號。北捷公司26日強調，持續要求依照契約提供服務，若有斷訊情形，亦要求廠商3天內改善恢復服務，如仍未改善，將依契約規定辦理，並不排除解除契約。

實習警偷拍短裙女　丟差賠錢換諒解

回收車載「超夯生財寶箱」他驚呆

捷運紅線延長到新北投　柯P：費用不是問題

新北投大安直通車登場！淡水線試辦

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面