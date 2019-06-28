▲夏日來襲！李玟CoCo捷運站開唱，乘客停下腳步跟著舞動。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲夏日來襲，捷運站廣告也換上新衣，創造出煥然一新的夏日風格！（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

夏日來襲，捷運站廣告也換上新衣，創造出煥然一新的夏日風格！國際天后李玟CoCo在人來人往的捷運忠孝復興站熱血開唱，用她獨特的玟式魅力抓住大眾目光，炎炎夏日就是要跟著音樂一起嗨起來，動感十足的廣告，吸引不少搭車民眾停下腳步跟著舞動。

▲國際天后李玟CoCo在捷運忠孝復興站熱血開唱，用她獨特的玟式魅力抓住大眾目光。

▲LINE Taiwan內容事業部副總經理張景雯表示，LINE MUSIC將在今年夏天正式上線，希望帶給用戶全新音樂服務體驗。



LINE Taiwan內容事業部副總經理張景雯表示，李玟CoCo對音樂堅持不懈的態度，與歌迷們相互支持的承諾，和願意不斷創新接受挑戰都與LINE MUSIC不謀而合，因此特別邀請她來擔任年度代言人，希望帶給用戶全新音樂服務體驗，而LINE MUSIC 將在今年夏天正式跟大家見面，夏天是旅遊的旺季，更是音樂活動最密集的季節，希望每個人都能隨時「Enjoy Music on LINE」。

▲主打快速方便的OWNDAYS，推出吸在眼鏡架上的墨鏡，眼鏡一秒就可變身墨鏡。

▲山頂鳥的機能衣兼具機能美麗，是夏日清爽的秘密武器。



跟上夏天腳步，別忘了全身行頭也要跟著換季，主打快速方便的OWNDAYS，推出吸在眼鏡架上的墨鏡，眼鏡一秒就可變身墨鏡超級帥氣，夏天若是要去登山健行，最害怕的就是日曬雨淋，山頂鳥的機能衣兼具機能美麗，是夏日清爽的秘密武器，而換上一雙好走好跑的鞋子，更是這個夏天必做的事，捷運站的繽紛廣告成功打中消費者的心。

▲乘車民眾表示，亞瑟士廣告非常搶眼吸睛，每天經過的時候都會看到，讓最近想換鞋的他停下來看。

乘車民眾表示，亞瑟士廣告非常搶眼吸睛，每天經過的時候都會看到，最近開始運動正好想換一雙鞋，看到運動廣告就會停下來看，看到捷運廣告也會提醒自己可以去逛逛街，也知道忠孝復興捷運站附近就有店面，下班後就可以到店裡逛一下。

▲行頭解決也要記得打理好面子，森鷗黎漾添加洋甘菊的洗髮精幫你輕鬆甩開臭頭味。

▲炎炎夏日來一支小美冰淇淋的黑糖珍奶雪糕，立馬可以清涼一夏。



行頭解決，同時也要記得打理好面子，森鷗黎漾添加洋甘菊的洗髮精幫你輕鬆甩開臭頭味，而敷上檸檬雪茶保濕舒緩面膜，來打造專屬我的美麗日記，當然不能錯過的還有消暑聖品，像是小美冰淇淋的黑糖珍奶雪糕、百事可樂檸檬柑橘風味的氣泡水，如果懶得出門，foodpanda幫你把知名飲料送到家還有五折優惠，業者們紛紛搭上夏日熱潮，用高吸睛度的創意廣告，為捷運站內注入熱情活力。

▼業者們紛紛搭上夏日熱潮，用高吸睛度的創意廣告，為捷運站內注入熱情活力。