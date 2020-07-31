是真的！熊貓街頭免費送「100元購物金」只到8/2

▲美食外送平台foodpanda。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

日前美食外送平台「foodpanda」才剛傳出將再推全新免運碼消息，且門檻降低至80元就可免運費，不過隨即被駁非全用戶免運方案。不過近日被發現悄悄在捷運站外頭積極發放免運優惠碼，有100元購物金免費拿，對此，官方證實表示有時會在展覽期間免費送購物金優惠碼，此波為生鮮雜貨專區及熊貓嚴選消費滿200元折100元優惠，只發放到8月2日止。

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▲熊貓在捷運站外發放免費購物金。（圖／記者蕭筠攝）

近日foodpanda悄悄在捷運站外發放100元免費購物金，可以看見穿著粉色上衣的人員，積極向路人遞上印有優惠碼的粉色單子，對此，foodpanda證實表示，「有時候會在展覽期間發放優惠碼」，並選擇合適的展覽進行發放，如現在正在展出的婦幼展、長照展，就發放生鮮雜貨專區及熊貓嚴選的優惠碼。

其獲得優惠碼需在平台消費滿200元就可折100元優惠，此波將在7月30日至8月2日進行發放，使用期限至8月31日止。

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