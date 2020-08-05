超市塑膠袋「裝5萬元」丟捷運捷運月台　4小時後尋回...他激動喊：房租險飛了

▲迷糊的男子搭捷運，竟將裝有5萬元現金的塑膠袋遺留在月台座位。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市1名男子搭捷運將裝有5萬元現金的塑膠袋，放置在捷運月台上忘記拿，直到男子下車後才發現塑膠袋忘記拿，隨即告知站務人員通知警方到場，警方調閱監視器後發現男子將塑膠袋遺留在月台上，花了約4小時協助男子找回現金，男子直呼「差點沒錢交房租」。

捷運警方在7月21日晚上5時許接獲報案，1名55歲的林姓男子在下午搭捷運，將5萬元現金裝在超市塑膠袋，出捷運站時發現塑膠袋不見，隨即通知站務人員協助報警，男子焦急向警方表示「這裡面有要繳房租的費用」，警方隨即安撫林男並調閱監視器。

警方發現，林姓男子從下午1時許，進入捷運公館站，隨即前往公館站調閱監視器，發現迷糊的林男將手提袋遺留在捷運月台並未帶走，隨即前往林男上車的月台尋找，最後在月台座椅區發現超市塑膠袋，裡面的5萬元現金也並未短缺。

林姓男子向警方表示，遺失的5萬元現金一部分是要繳房租用，如果沒有繳納可能就無家可歸，也相當感謝北市捷運警察隊第二分隊警員黃勇傑、陳威政協助。警方也呼籲，民眾搭乘大眾運輸工具，應該隨時注意自身貴重物品。

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