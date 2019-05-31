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首波開放30天免費體驗　李玟CoCo代言LINE MUSIC

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▲首波開放30天免費體驗　李玟CoCo代言LINE MUSIC。（圖／LINE台灣提供）

▲LINE台灣宣佈樂壇重量級國際天后李玟CoCo成為LINE MUSIC年度代言人。（圖／LINE台灣提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE即將在台灣推出LINE MUSIC音樂服務，今天（31日）宣布上線之後，首波將開放用戶30天免費體驗，並且由國際天后李玟CoCo擔任LINE MUSIC年度代言人，LINE也將與李玟CoCo聯手帶給歌迷更多好玩有趣的合作計劃。

LINE MUSIC音樂串流服務在日本已經營運超過4年的時間，LINE在今年3月宣布將引進台灣，並在今天預告LINE MUSIC上線後，首波將開放用戶30天免費體驗，提供的功能包括LINE訊息通知鈴聲、來電鈴聲、編輯音樂、聊天室支援背景音樂、MV獨家首播等。

▲首波開放30天免費體驗　李玟CoCo代言LINE MUSIC。（圖／LINE台灣提供）

▲LINE MUSIC上線預告，首波將開放用戶30天免費體驗。（圖／LINE台灣提供）

同時，LINE台灣宣布由國際天后李玟CoCo擔任LINE MUSIC年度代言人，聯手帶給歌迷好玩有趣的合作計劃，像是專屬有聲貼圖、獨家LINE鈴聲、答鈴、背景音樂、MV獨家首播等，還有CoCo歷年來經典歌曲的音樂串流。

LINE除了獨家冠名贊助李玟CoCo 2019全新世界巡迴演唱會的首場台北小巨蛋演出外，還特別拍攝了一系列獨具玟式風格，動感十足的廣告，而李玟CoCo在拍攝廣告時，也第一手試玩全新的LINE MUSIC，對其時尚潮流的設計介面，以及可以自己編輯的LINE鈴聲功能感到驚喜不已，直呼以後有人打LINE電話給我，終於可以規定他一定要用我的音樂了。

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關鍵字：LINE,李玟,CoCo.LINE MUSIC

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