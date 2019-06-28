揭韓國瑜61凱道造勢秘辛　黃光芹：妙天個人全額贊助上千萬

▲韓國瑜。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜的總統初選造勢截至目前為止已舉辦4場，資深媒體人黃光芹再爆出6月1日的台北場凱道造勢是由國會政黨聯盟主席悟覺妙天個人花了上千萬全額贊助，她也指出，韓國瑜5月11日於台北花園飯店的密會遊走4個包廂，除了旺旺集團創辦人蔡衍明之外，其中還有妙天。5月21日後的某一天，妙天還在某政要的陪同下，南下高雄與韓國瑜密會。

黃光芹28日寫下《你所不知道的韓國瑜》系列10，以「天下豈有白吃的午餐」為開頭，指韓國瑜的總統初選造勢一場場辦，就跟他選高雄市長時一樣，成千上百萬、白花花的鈔票，都取自於別人的口袋，他從來都視為理所當然。

黃光芹說，韓國瑜最成功的一場造勢，莫過於6月1日的台北場，韓粉歡天喜地，只問人場，不問錢場。若没有妙天自掏腰包，花了上千萬元，哪來韓國瑜總統之路的鋪墊？她指出，經她採訪證實，這筆錢，不是以妙天成立的「國會政黨聯盟」名義出資，而是妙天個人全額贊助。有關單據，黃光芹採訪的關鍵人士都一一看過。

黃光芹表示，由於前花蓮縣長傅崐萁找上門時，時間已相當緊迫，只有短短10天，因此廠商紛紛抬價。另外，舞台在傅崐萁的要求下，由180公分、加高為200公分，所以總花費比先前預估的要高出許多。至於其他，包括路權的申請，器材、燈光、遊覽車、人員的調動，工程龐大，自然就不在話下。

「如果韓國瑜夫婦真只是路過，倒也就算了」黃光芹直言，問題是他們在5月11日台北花園飯店的密會，遊走了4個包廂，除了蔡衍明之外，其中還有妙天。5月21日後的某一天，妙天還在某政要的陪同下，南下高雄與韓國瑜密會。

黃光芹也批評，若要人出錢、出力，怎麼可以裝傻？「而李佳芬還連遮、都不遮掩」，直接在台上把「國會黨」的標誌給扯下來。韓國瑜常標榜，不喜歡欠人情。除非他把人情還了，否則他所標榜的一切，全都是假的，天下没有白吃的午餐，遑論大餐。