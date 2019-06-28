　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王小姐拿親子報告打臉　吳子嘉：與我去北檢庭訊內容不一

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 王小姐。（圖／資料照／翻攝臉書）

▲鏡週刊指出，臉書上的「王小姐」其實是王小姐本尊的親姐姐，網路是誤傳。（ETtoday新聞雲資料照）

記者黃巈禾／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生女，被韓國瑜控告妨害名譽。媒體報導，王女向台北地檢署提出她與前夫所生兒女的親子鑑定報告，證明她與韓國瑜只是牌咖，而被影射是王女的王可莉，其實是王女的親姊妹，被影射是韓國瑜私生女的5、6歲小女孩，則是王可莉的外孫女。對此，吳子嘉28日接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，該報導與他去北檢庭訊內容不一。

吳子嘉受訪表示，鏡週刊報導的內容與他去北檢庭訊的內容完全不一樣，這是他唯一的答覆。吳子嘉話一說完，就想立即掛掉電話。記者追問，對於王小姐說跟韓國瑜只是牌咖，兩人沒關係，有何看法？吳子嘉回應，「這要問王小姐啊！我怎麼知道？我又不會打麻將，我對麻將沒有研究。」

鏡週刊28日報導，外界瘋傳臉書上的王可莉，是韓國瑜牌咖王小姐的親姊姊，今年55歲，已當阿嬤，並非韓國瑜的小三，至於被影射是韓國瑜私生女的5、6歲小女孩，則是她的外孫女，對於捲入所謂韓國瑜的外遇風暴，她深感無奈跟氣憤。

該報導指出，北檢日前密訊王女，案情已大致偵查完備，王女主動提供一份日前帶著與前夫所生的兒女到醫院鑑定的親子報告，證明她的孩子並非與韓國瑜所生，她只是韓國瑜的牌咖，2人無其他關係，而吳子嘉所言內容已對她的生活造成困擾，連出門都擔心被人指指點點，為了破除不實謠言，她決定帶17歲及18歲的兒女到醫院做親子鑑定。

王小姐向警方透露，孩子是她與前夫所生，DNA鑑定報告出爐也證明她所言不假，外界流言蜚語，嚴重破壞她的名譽，懇請檢方盡速還她公道。

另一方面，台北地檢署透過新聞稿表示，「偵辦任何案件，一向嚴守刑事訴訟法偵查不公開之規定，首揭媒體報導所載內容、消息來源均與本署無關，同時其於事前並未向本署進行查證，請外界勿做無謂之揣測，特此澄清」。

ET快訊
長榮罷工最快明天落幕！8大訴求有新進展禁「秋後算帳」
長榮罷工「已協調出方案」　工會宣布：明午12點決定是否停止罷
宋仲基6年前暗戀宋慧喬…敵不過婚姻！趙寅成爆：他來片場看女生

關鍵字：韓國瑜,吳子嘉,王小姐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雙城論壇重台商　有無「柯劉會」？柯市府：不做任何揣測

韓國瑜新竹造勢！預計湧10萬人　抬頭一看「燦笑臉龐」...郭董關心您

獲高雄白派力挺！　郭台銘：韓國瑜留高雄2020才能三贏

1秒手抖6.6次也「堅持」　陳水扁：7月將辦6場簽書會

朱立倫：如果非誰不投　2020大選拱手讓人

外國人交通事故一年5千件！鄭寶清要交通部提解方

韓國瑜首份出國報告曝光　附20頁法規證明「進中聯辦不違法」

高副議長陸淑美開議員首槍「挺郭台銘」　同桌韓國瑜互動降冰點

打通瓶頸！徐國勇：核定4.09億元改善綠島道路品質

癮君子2019貢獻菸捐255億　一張圖看五大項目怎麼用...定點吸菸區網戰翻

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

雙城論壇重台商　有無「柯劉會」？柯市府：不做任何揣測

韓國瑜新竹造勢！預計湧10萬人　抬頭一看「燦笑臉龐」...郭董關心您

獲高雄白派力挺！　郭台銘：韓國瑜留高雄2020才能三贏

1秒手抖6.6次也「堅持」　陳水扁：7月將辦6場簽書會

朱立倫：如果非誰不投　2020大選拱手讓人

外國人交通事故一年5千件！鄭寶清要交通部提解方

韓國瑜首份出國報告曝光　附20頁法規證明「進中聯辦不違法」

高副議長陸淑美開議員首槍「挺郭台銘」　同桌韓國瑜互動降冰點

打通瓶頸！徐國勇：核定4.09億元改善綠島道路品質

癮君子2019貢獻菸捐255億　一張圖看五大項目怎麼用...定點吸菸區網戰翻

快速道路下另類風雨球場　水上溪洲運動公園運動免淋雨

上櫃非主管員工薪資公開！　IC設計產業包辦前10名..平均年薪破160萬

阿翔全面停工！《綜藝新時代》現身影與黑熊合照

竹市推動健康促進學校計畫　連續三年獲頒優等縣市

長榮「張景嵐、賴琳恩」現身！集結豪乳創造「最美罷工」　網：不挺嗎

中職／桃猿新洋投首度實戰　吳俊良：球速可以更快

范冰冰私下傳授牛奶肌灌注法！一次15分鐘「刮」出巴掌臉

他打麻將放話「阿飄別來亂」　半夜慘遭紅衣女厲鬼壓床　

鑽戒求婚...只差一句我願意！女主角遭輾亡　男友自責痛哭：沒接她下班

1周2起土雞感染禽流感病毒　再撲殺2萬6,960隻

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　..

愛情摩天輪將動工！　韓國瑜：3..

韓國瑜新竹造勢交管3天　鄉親痛..

高雄競爭力跌出10名　新團隊：..

柯轟雙子星案遭駁回　高嘉瑜「舉..

罷免韓國瑜提議書出爐要3萬份

參加小三通出大包潘恒旭公開道歉

正妹媽媽全家福曝光　與韓關係大..

LIVE／競爭力掉到12名　韓..

柯P稱國家主權都屁話　北市秀逐..

韓國瑜巡視登革熱大掃蕩遭婦人比..

假幕僚竊韓講稿網友：是大陸用語

「王小姐」駁私生女　檢近日傳喚..

罷免韓國瑜「weCARE」割草..

更多熱門

相關新聞

高副議長陸淑美挺郭台銘　韓國瑜同桌互動關係降冰點

就在高雄市議會副議長陸淑美公開表態力挺郭台銘的隔天，她跟前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜都要出席高雄市里長主席市政推展會的餐會，王金平提前韓國瑜抵達時離開，陸淑美跟韓國瑜還有同桌，不過雙方互動相當少，幾乎降到了冰點。

模範生嗆韓惹怒韓粉　肉搜亂罵卻找錯人　網支持提告

韓國瑜亮點政績！陳致中不買帳

檢警開始查「小三通」　將約談潘恒旭

正妹媽媽全家福曝光　與韓關係大解密

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

宋慧喬爆有公主病！宋仲基離婚前4個月挽救感情

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面