王小姐拿親子報告打臉　吳子嘉：與我去北檢庭訊內容不一

▲鏡週刊指出，臉書上的「王小姐」其實是王小姐本尊的親姐姐，網路是誤傳。（ETtoday新聞雲資料照）

記者黃巈禾／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉爆料，高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有私生女，被韓國瑜控告妨害名譽。媒體報導，王女向台北地檢署提出她與前夫所生兒女的親子鑑定報告，證明她與韓國瑜只是牌咖，而被影射是王女的王可莉，其實是王女的親姊妹，被影射是韓國瑜私生女的5、6歲小女孩，則是王可莉的外孫女。對此，吳子嘉28日接受《ETtoday新聞雲》電訪時表示，該報導與他去北檢庭訊內容不一。

吳子嘉受訪表示，鏡週刊報導的內容與他去北檢庭訊的內容完全不一樣，這是他唯一的答覆。吳子嘉話一說完，就想立即掛掉電話。記者追問，對於王小姐說跟韓國瑜只是牌咖，兩人沒關係，有何看法？吳子嘉回應，「這要問王小姐啊！我怎麼知道？我又不會打麻將，我對麻將沒有研究。」

鏡週刊28日報導，外界瘋傳臉書上的王可莉，是韓國瑜牌咖王小姐的親姊姊，今年55歲，已當阿嬤，並非韓國瑜的小三，至於被影射是韓國瑜私生女的5、6歲小女孩，則是她的外孫女，對於捲入所謂韓國瑜的外遇風暴，她深感無奈跟氣憤。

該報導指出，北檢日前密訊王女，案情已大致偵查完備，王女主動提供一份日前帶著與前夫所生的兒女到醫院鑑定的親子報告，證明她的孩子並非與韓國瑜所生，她只是韓國瑜的牌咖，2人無其他關係，而吳子嘉所言內容已對她的生活造成困擾，連出門都擔心被人指指點點，為了破除不實謠言，她決定帶17歲及18歲的兒女到醫院做親子鑑定。

王小姐向警方透露，孩子是她與前夫所生，DNA鑑定報告出爐也證明她所言不假，外界流言蜚語，嚴重破壞她的名譽，懇請檢方盡速還她公道。

另一方面，台北地檢署透過新聞稿表示，「偵辦任何案件，一向嚴守刑事訴訟法偵查不公開之規定，首揭媒體報導所載內容、消息來源均與本署無關，同時其於事前並未向本署進行查證，請外界勿做無謂之揣測，特此澄清」。