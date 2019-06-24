黃光芹爆：韓國瑜曾瀕臨離婚…身上剩50元　韓冰氣到跟他冷戰！

▲韓國瑜、李佳芬、韓冰。（圖／記者賴君欣攝／取自韓冰臉書）



政治中心／綜合報導

資深媒體人黃光芹24日以《你所不知道的韓國瑜-系列8》再爆料，表示韓國瑜選高雄市長時非常落魄，不僅與妻子李佳芬瀕臨離婚，女兒韓冰也跟他打冷戰，當時身上更僅剩50元，最後拚到高雄市長寶座，鹹魚翻身，但總統的誘惑更大，不僅中了權力的毒，還得了「權力癌」，欲罷不能。

黃光芹於臉書透露，韓國瑜曾開放黨部宿舍給媒體拍，展示了一張給隨從睡的單人床，自己則是睡在行軍床上，不是他特別刻苦，而是有家歸不得，身上沒有錢，只剩50塊。

黃光芹爆料，韓國瑜最落魄的時候，是接下國民黨高雄市黨部主委，準備選高雄市長時，他跟黨主席吳敦義、前高雄縣長楊秋興說，「他如果選，李佳芬要跟他離婚」，岳父李日貴更揚言，如果他仍執迷不誤，就列為「拒絕往來戶」，連女兒韓冰當時都跟他打冷戰，直到8月，李佳芬才帶東西南下探望，並在9月投入輔選。

黃光芹說，韓國瑜以50元作本，拚到高雄市長寶座，鹹魚翻身，還賺了2600萬元補助款，列入財產，但總統的誘惑更大，選贏了登頂，有權、有錢，可以在岳家面前揚眉吐氣，把頭抬得高高的；即使選輸了，也有億萬身價，「他不僅中了權力的毒，還得了『權力癌』，欲罷不能」。