高副議長陸淑美開議員首槍「挺郭台銘」　同桌韓國瑜互動降冰點

▲韓國瑜出席里長主席餐會，跟高雄市議會副議長陸淑美互動關係冰點 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議會副議長陸淑美率先表態自己在國民黨內總統初選是挺郭台銘，消息一傳出立刻引發社會與論譁然，韓粉們是氣壞了，就在陸淑美公開表態的隔天，她跟前立法院長王金平、高雄市長韓國瑜都要出席高雄市里長主席市政推展會的餐會，王金平提前韓國瑜抵達時離開，陸淑美跟韓國瑜還有同桌，不過雙方互動相當少，幾乎降到了冰點。

28日中午左右，前立法院長王金平出席「高雄市里長主席市政推展會」餐會，高雄市議會副議長陸淑美也在現場，雙方互動相當熱烈，就在同桌一起用餐，兩個人還頻頻「咬耳朵」，而且陸淑美還陪著王金平一桌一桌來致意，前一天才表態要力挺郭台銘的陸淑美遇上了跟郭台銘結盟的王金平，雙方的默契熱絡不在話下。不過這場餐會還有韓國瑜會來參加，王金平刻意在韓國瑜抵達之前，先行離開了會場，似乎頗有「王不見王」的味道。

▲韓國瑜出席里長主席餐會，跟高雄市議會副議長陸淑美互動關係降降到冰點 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜大約是在下午1點08分抵達會場，比原定時間晚了38分鐘，一進來就在主桌跟大家握手，其中也包含了陸淑美，不過這也是雙方在這場餐會唯二的互動，另外一個握手就是韓國瑜要起身到各桌致意的時候。不過韓國瑜在入座主桌的時候，原本被安排在陸淑美旁邊的位置，韓國瑜婉謝，反而刻意坐在隔了一個位置的椅子上頭，而剛好里長聯誼會主席隨後坐到這個空位，才化解一場尷尬。

不過尷尬的還不是只有這樣，韓國瑜上台致詞，現場的國民黨議員都上台了，而且還跟市長合唱了一首歌曲，陸淑美只有坐在位置上頭，一開始還很茫然，但隨後就裝忙跟旁邊的聊天或是滑手機，表情沒有太多，事後被記者詢問雙方關係似乎有點刻意「冷」，陸淑美表示：「沒有哇！我們還是握手、還是很好，只是沒有交談，他也沒有跟我說什麼，要過去敬酒，他也是拍拍我的肩，沒有怎麼樣」。

▲韓國瑜出席里長主席餐會，跟高雄市議會副議長陸淑美刻意中間還隔了一個位置 。（圖／記者吳奕靖攝）