韓國瑜首份出國報告曝光　附20頁法規證明「進中聯辦不違法」

圖文／鏡週刊



高雄市長韓國瑜今年3月下旬前往香港、澳門及深圳、廈門訪問，當時曾因進入香港中聯辦引發爭議。本刊調查，韓此行出國報告已於月前上網公告，報告中特別提及依《香港澳門關係條例》，直轄市長會見官方機構無須向陸委會報備，因此，高市府與香港中聯辦主任王志民餐敘，並未違法。

值得一提的是，這份報告共65頁篇幅，在第30頁以後的附件範圍中，光是《香港澳門關係條例》全文、《香港澳門關係條例施行細則》以及《兩岸人民關係條例》、《直轄市長及縣（市）長赴大陸地區須知》、《台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法》、《政府機關（構）人員從事兩岸交流活動注意事項》等法規及相關申請表格文件，就佔了26頁之多。

韓國瑜3月底出訪返國後，陸委會曾質疑進入香港中聯辦是「很敏感的政治行為」，若違法最高可罰新台幣50萬元，並要求韓返國後，市府應在1個月內向內政部聯審會提出報告有關和國台辦劉結一會面的情形。而這份出國報告在4月17日提出，也是韓國瑜上半年3度出訪中，唯一已公開上網的出國報告，2月訪星馬、4月訪美的出國報告都尚未上網公告。

陸委會主委陳明通在韓出訪期間曾表示，《香港澳門關係條例》可能會比照《兩岸人民關係條例》，要求政務官、直轄市長、涉密人員、縣市長前往港、澳時，應建立審查機制，當時被稱為是「韓國瑜條款」，目前仍在法制研擬作業。

這份出國報告開宗明義在計畫緣起部分就引用了韓國瑜選舉政見，強調此行要落實「貨出去、人進來，高雄發大財」的政見，讓兩岸城市交流活絡起來、人才人潮進來。

對韓國瑜進入香港中聯辦部分，報告中提及：「晚餐由香港中聯辦主任王志民宴請韓市長一行人，王主任對其來港參訪交流表示歡迎，韓市長表示今日的農漁產品推介會有很好的成績，希望未來能加強雙邊的合作交流，多做生意、多交朋友。」此外，報告還提及，韓與王話家常，「兩人從韓市長的論文聊到夜宿基層」。



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