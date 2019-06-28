模範生嗆韓惹怒韓粉！網路肉搜亂罵卻找錯人　網一面倒支持提告！　

▲學生拿著《為什麼愛說謊》書籍上台跟韓國瑜合照。（圖／記者賴君欣攝）

突發中心／綜合報導

最近正值畢業季，高雄市長韓國瑜特別安排行程與畢業生、模範生合影留念，卻接二連三遭學生「突襲」，以各種動作表達對韓國瑜選總統的不滿。對此，韓國瑜大方表示，尊重每一個聲音，但卻有韓粉對於學生舉動感到不滿，甚至發起肉搜想要「教訓」學生和家長，沒想到卻找錯人，還留言辱罵對方，而該名遭到辱罵的人正是電台女主持人阿羚。

阿羚26日在臉書粉專《台灣羚聲》貼出韓粉辱罵的留言截圖，原來是有數名韓粉將她誤認為嗆聲模範生的媽媽，竟跑到她的粉專胡亂嗆聲「原來那個學生是你家的狗雜種啊」、「孩子可以不優秀，但不能沒教養， 但您的孩子剛好相反」，讓阿羚大為傻眼，無奈直呼「寒粉霸凌來了...快來保護我呀...我好怕喔...」。

▲韓粉肉搜錯模範生和家長，竟還在臉書出言辱罵對方。（圖／翻攝台灣阿羚粉專）

該貼文一出，網友們紛紛一面倒支持阿羚提告，「支持提告，那些沒素質的韓粉，根本不配當粉絲阿，笑」、「支持提告！ 阿羚加油」、「不管有沒有找對人，講話太超過都該被告」。

此外，韓國瑜也針對韓粉肉搜學生和家長的事件做出回應，要支持他的朋友要一定要遵照他的建議，「愛與包容，如果覺得被霸凌，拜託要立刻報警。」韓國瑜強調，大家一定要知道愛與包容的重要，「因為愛與包容是台灣和諧社會最重要的基礎」。

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