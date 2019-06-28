韓國瑜公布14項亮點政績！陳致中不買帳：夢想號船長跑去應徵總統號

▲高雄市議員陳致中。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任屆滿6個月，28日以「施政亮點政績 高雄夢想號啟航」為主軸召開記者會，就14項施政亮點政績向高雄市民報告，但卻引來民進黨高雄市議員陳致中酸「夢想號的船長已經跑去應徵總統號，駕駛艙目前沒人，油箱裡也沒油，這艘船可能像鐵達尼號撞上冰山造成大災難！」。

▲韓國瑜公布施政亮點。（圖／記者賴君欣攝）

高雄市政府新聞局公佈韓國瑜市長上任滿六個月的施政亮點，包含開闢道路，貫徹路平、推動特色觀光、開拓外銷通路、招商引資、報編產業園區、拆除陸橋、防洪治水、優化捷運路網、健全偏鄉醫療路網、啟動珍珠計畫、改善空汙、簡化行政流程、夜宿傾聽市民心聲及建置醫療觀光等14項施政措施及成果。

但卻引來民進黨高雄市議員陳致中批「夢想號的船長已經跑去應徵總統號，駕駛艙目前沒人，油箱裡也沒油，白日夢豈能發動引擎，沒有羅盤指引方向，只說以後有摩天輪，這艘船可能像鐵達尼號撞上冰山造成大災難！」。

陳致中提到「高雄市去年選後政黨輪替，高雄市民以極高的選票支持韓市長，可以想像他們的期待之高！但半年來，韓市長的表現卻令他們失望，大致分為兩個層面：第一是市政的牛肉沒有真正端出來，高雄市的經濟要變好，需要作一個長遠可行的重工業城市產業擘畫與轉型，但我們沒有看到市長想要靜下心來真正作這些事情，農漁業的行銷是好事，但絕不能當主軸，愛情摩天輪吸睛度很高，但怎麼會是發大財的方程式，各項選前的政見一個接一個跳票，莫怪外界指責說的一口政績、真牛肉看不到、膨風水蛙剮無肉！」

▲高雄市議員陳致中提出兩點市民對韓國瑜失望的原因。（圖／記者賴君欣攝）

「高雄市不缺夢想號，不缺說夢者、說大話」，陳致中說，缺的是怎麼把攸關市民食衣住行育樂、健康安全安心的每一項政策、措施，即使是小地方，真正作出來讓大家有感。

陳致中再提，第二就是市長的心態讓市民很火大「因為他ㄧ上任就想要跑去選總統，又想腳踏兩條船佔著市長位子，韓市長不要輕忽市民這種『被背棄感』的發酵與後座力，高雄人重情重義，去年剖腹相挺，甚至綠營的票也有投給他的，投給一個機會，豈料他的心不在此，心飄到總統府，吃碗內看碗外，這種心痛與失望絕不是市長再三保證只有假日才選舉、當選後在高雄辦公可以消弭的，所以我認為民調開始下跌是選民對他的教訓與不認同，即便是去年投他的人也生氣！無怪乎基層如火如荼醞釀要罷免！」。

他以登革熱疫情為例「韓市長心裡可能覺得不公平，過去不是沒有登革熱疫情，不是沒有更嚴重的疫情，為什麼社會各界、輿論壓力高度檢驗這次？很簡單，以前的市長沒有忙著去選總統，市民的奇蒙子ok，但他週週跑去造勢大會，根本是提油救火、作繭自縛，人民怎麼可能不抓狂？所以這些事情都是韓市長自己創造出來的，沒有誰有本事滅韓，是他自滅！」。