台南市衛生局前技正洩漏稽查情資給藥商　洩密等罪判刑1年8月

▲台南市衛生局前技正王基山，被控涉嫌因私人情誼對特定廠商不予裁罰，或洩漏稽查情資給特定藥商，台南地院以洩密罪等罪判他1年8個月。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南市衛生局前食藥科長許惠美及前技正王基山、技士陳淑純，被控涉嫌因私人情誼對特定廠商不予裁罰，或洩漏稽查情資給特定藥商，台南地院以三條洩密罪、一條教唆洩密罪判王基山1年8個月，可易科罰金；其餘3人圖利部分罪證不足，均判無罪，衛福部技士簡慶儀偽造文書部分也判無罪。

判決指出，許惠美、王基山、陳淑純等3人被控涉嫌洩漏行政檢查訊息給特定藥商，其中王基山還因屢與特定對象相約吃飯、出入特種場所接受招待，事後當對方遭衛生局人員稽查或裁罰時，即藉機洩漏資訊或職權護航，被檢察官認定敗壞官箴，犯後態度不佳，建議法院從重量刑。

2016年12月間，許惠美因德潤生技公司逾期變更藥商執照，依藥事法須裁罰3萬元，但德潤負責人徐國潤為求免罰，請託許惠美多次壓下承辦人簽發的公文，還企圖遊說副局長林碧芬，最後更向新任局長陳怡說謊，誤導陳裁定免罰，圖利德潤3萬元。

王基山則被控因與特定藥商有私交，當藥商違規需裁罰時，就逾越裁量權行使空間不予裁罰，導致多個特定藥商免除裁罰，不法利益各約3萬或6萬元不等。王還涉嫌事先向數個特定藥商洩漏檢舉情資或稽查時間、項目等秘密，並教唆李姓偵查員（緩起訴）代查及洩漏疑似檢舉人的身分資料，再由王基山轉告被檢舉的藥商。

陳淑純則被控與衛生福利部中醫藥司技士簡慶儀聯合稽查藥商時，明知受稽查藥商有違反藥事法規定，仍在稽查檢表上故意不實登載為合格。

台南地院認為全案，僅王基山洩密及教唆洩密事證明確，其餘人罪證不足；至於圖利業者部分，3人證據不夠，無法證明他們犯圖利罪而判無罪。