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台南安平海邊「領航鯨擱淺」　海巡送鯨豚研究中心搶救

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▲台南市安平秋茂園附近海邊發生鯨豚擱淺，民眾通報海巡人員、成大鯨豚研究中心進行救援行動。（圖／成大鯨豚研究中心提供）

▲台南市安平秋茂園附近海邊發生鯨豚擱淺，民眾通報海巡人員、成大鯨豚研究中心進行救援行動。（圖／成大鯨豚研究中心提供）

記者林悅／台南報導

台南安平秋茂園海邊6月27日下午擱淺的鯨豚，經民眾報請海巡人員到場搶救，將重達600多公斤的鯨魚，送成大鯨豚研究中心搶救。鯨豚研究中心表示，這隻領航鯨為母的，體長約360公分，體重617公斤，研判是一隻領航鯨，目前生命跡象穩定，觀察治療中。

▲台南市安平秋茂園附近海邊發生鯨豚擱淺，民眾通報海巡人員、成大鯨豚研究中心進行救援行動。（圖／成大鯨豚研究中心提供）▲台南市安平秋茂園附近海邊發生鯨豚擱淺，民眾通報海巡人員、成大鯨豚研究中心進行救援行動。（圖／成大鯨豚研究中心提供）

27日下午有民眾在台南安平秋茂園附近的海邊發現有1隻鯨豚擱淺，民眾通知海巡署第11岸巡隊協助處理，海巡人員先以濕布覆蓋，再灑水保濕，附近釣客也加入救援行動，並聯繫成功大學海洋生物及鯨豚研究中心負責人王建平協助救援，海巡人員等人合力將這隻鯨魚抬上擔架，並利用大貨車於傍晚送抵成大鯨豚研究中心安南區四草觀察池搶救，並進行健康檢查。

▲台南市安平秋茂園附近海邊發生鯨豚擱淺，民眾通報海巡人員、成大鯨豚研究中心進行救援行動。（圖／成大鯨豚研究中心提供）▲台南市安平秋茂園附近海邊發生鯨豚擱淺，民眾通報海巡人員、成大鯨豚研究中心進行救援行動。（圖／成大鯨豚研究中心提供）▲台南市安平秋茂園附近海邊發生鯨豚擱淺，民眾通報海巡人員、成大鯨豚研究中心進行救援行動。（圖／成大鯨豚研究中心提供）

王建平教授指出，這隻鯨豚為母的，體長360公分，體重617公斤，有鯊魚咬過舊傷，研判是一隻「領航鯨」，擱淺原因不明，需待進一步調查。27日深夜，成大鯨豚研究中心集結多位志工與多位獸醫師們，共同將傍晚進場的領航鯨進行抽血檢查、氣孔採樣檢查，同時嘗試灌水、電解質與藥物。

▲台南市安平秋茂園附近海邊發生鯨豚擱淺，民眾通報海巡人員、成大鯨豚研究中心進行救援行動。（圖／成大鯨豚研究中心提供）

由於領航鯨個體很大，不論是在海邊與海巡人員及機械的合作，或是進入搶救池之後，需要做事前的討論、人力合作分配與執行，相同的以志工安全為第一要務做任務的執行。

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關鍵字：台南,安平,領航鯨,擱淺,海巡,鯨豚研究中心

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