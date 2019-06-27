奉獻治安30載　台南新化警分局歡送退休5員警

▲台南市警新化分局巡官謝竹陽等5位警察人員，將於6月30日卸下穿著超過30年的警察制服退休回歸家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市警新化分局巡官謝竹陽等5位警察人員，將於6月30日卸下穿著超過30年的警察制服退休回歸家庭，其中巡官謝竹陽從警年資38餘年，年滿60歲屆齡退休，以警察這高風險職業來說，可全身而退最難能可貴。

新化分局說，謝竹陽巡官於新化警分局任內，於督察組負責辦理過特勤、政風、查勤等業務，另警員張育華、戴景洲、黃建豪、葉發興等4人皆在基層服務，從警資歷都逾30餘年，5人總年資加起來逾160年，謝員及其他4位員警人生大半輩子都獻給了警察工作，長年犧牲了與家人歡聚的時刻，但仍無怨無悔的堅守在崗位上。

新化分局長許芳毅為感謝5人對新化分局治安貢獻，特利用分局週報會議前半小時，頒發退休紀念獎牌及紀念品予謝巡官及其他4位警察同仁，感謝多年來對警察工作的犧牲奉獻；5人陸續在會議中輪流發表退休感言時，均感性的表示，人生旅途中教育並使他們成長的貴人很多，感謝各級長官、同仁、警友、義警、志工、協勤民力等在從警生涯中多方支持與協助。

新化警分局長許芳毅表示，退休是人生的重大抉擇，也是另一個里程碑，每一位退休人員皆擁有豐富的經驗，對警察工作駕輕就熟，在功成身退的同時，感念渠等人員對警界的犧牲奉獻，希望退休人員日後亦能將新化分局當成另一個家，時常回來提點後輩，薪火相傳。